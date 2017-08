Tribunal de Justiça determina volta de João Arcanjo Ribeiro para Mato Grosso

APÓS 10 ANOS

DA REDAÇÃO

O Tribunal de Justiça, por meio da 1ª Câmara Criminal, acatou, por unanimidade, o pedido da defesa do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro, preso no presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para que ele seja trazido para uma unidade prisional de Mato Grosso.

A decisão foi divulgada na tarde desta terça-feira (01/08). O relator do recurso, desembargador Paulo da Cunha, votou pela volta do ex-bicheiro e foi acompanhado pelos outros dois desembargadores, Rondon Bassil Dower e Gilberto Giraldelli.

De acordo com o site Folhamax, Paulo Fabrinny, que patrocina a defesa de Arcanjo, disse que, assim que Arcanjo, chegar a Mato Grosso, irá pedir a progressão do regime para o semi-aberto – onde o preso tem direito a trabalhar durante o dia, mas deve voltar a penitenciária para dormir a noite.

“João Arcanjo teria direito a solicitar a progressão do regime desde dezembro de 2015. Assim que ele chegar a Mato Grosso iremos pedir a progressão”, afirmou Fabrinny.

O ex-bicheiro esta preso há 14 anos – desde 2003 – por ter encomendado a morte do jornalista Sávio Brandão, ex-proprietário do jornal Folha do Estado, em setembro de 2002. Ele foi condenado a 19 anos de prisão pelo júri popular.