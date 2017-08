Unidades terão programação para incentivar o aleitamento

AGOSTO DOURADO

DA REDAÇÃO

Durante todo o mês de agosto, Unidades de Atenção Primária de Cuiabá terão programações especiais para incentivar o aleitamento materno.

As ações serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em comemoração ao Dia Mundial da Amamentação, celebrado nesta terça-feira (01) e ainda em referência ao ‘Agosto Dourado’, instituído pela Lei 13.435/2017 e oficializado como o período de intensificação das ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do ato.

A enfermeira e responsável Técnica pelo Programa Saúde da Criança da SMS de Cuiabá, Tâmara Silva e Silva, explicou que na Capital serão realizadas rodas de conversas e trabalhos voltados para as gestantes e puérperas objetivando ressaltar a importância do aleitamento materno exclusivo, até os seis meses de vida.

Além disso, destacou que também é objetivo da Secretaria fortalecer o vínculo mãe e filho e orientar sobre os cuidados com os recém nascidos.

“Durante todo o mês de agosto iremos sanar as dúvidas das mães e futuras mães e ajudá-las no que for possível para que aprendam o quanto este simples gesto é fundamental para o crescimento saudável do bebê. Afinal, o leite materno é o melhor alimento que ele pode receber em seus primeiros meses de vida. Vamos também abordar os cuidados essenciais para promover o crescimento e desenvolvimento infantil”, destacou a enfermeira.

Embora as ações já iniciem em algumas unidades neste dia 01, a abertura oficial acontecerá na unidade do Programa Saúde da Famílian(PSF) do bairro Santa Izabel, no próximo dia 07, com diversas atividades de educação em saúde e palestra com a enfermeira Jerusa Buchi, do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Júlio Müller.

Outro evento de fortalecimento do tema será realizado no PSF do bairro Canjica, no dia 09. Após isso, as atividades serão realizadas obedecendo as agendas de cada unidade.

Mãe de seis filhos e exemplo na missão de amamentar, a Secretaria de Saúde de Cuiabá, Elizeth Lúcia Araújo salientou a importância de conscientizar toda a sociedade sobre os benefícios trazidos pela amamentação.

Segundo ela, os trabalhos que serão realizados com as cuiabanas gestantes e lactantes a partir de hoje, na rede de saúde pública, também orientará sobre os cuidados com as mães observando principalmente o aspecto psicológico, que por vezes é esquecido.

“Segundo estudos médicos, o estímulo à amamentação exclusiva salva pelo menos 6 milhões de crianças por ano. Por isso, as mães devem ser incentivadas a praticarem a amamentação. Afinal, o gesto fortalece o vinculo mãe e filho e, além de outros benefícios à saúde da criança, auxilia na recuperação do útero e do corpo da mãe. Além disso, visamos oferecer atenção e orientação para as mães sobre como agir nos momentos que ocasionam dor pela realização incorreta da amamentação, postura, entre outros e ainda oferecer amparo no âmbito psicológico”, disse.

Conforme ela, esses fatores influenciam negativamente e contribuem para que a amamentação seja prejudicada. “Queremos proporcionar conforto para a mãe e qualidade de vida para a criança desde os primeiros dias até a fase final do aleitamento materno. E é isso que estamos fazendo no nosso dia a dia e intensificaremos durante o Agosto Dourado” finalizou a secretária.

Estrutura em Cuiabá

Em relação à estrutura de serviços, Cuiabá, possui um banco de leite, localizado no Hospital Geral Universitário (HGU), que recebeu pelo quinto ano consecutivo o certificado ouro de excelência em Bancos de Leite Humano.

O Hospital Júlio Müller também conta com um Banco de Leite Humano. Nesses dois locais é feita a captação, processamento, pasteurização e armazenamento do leite materno que é disponibilizado para o aleitamento de recém-nascidos e bebes prematuros, que não podem ser amamentados pela mãe.

“Mulheres saudáveis podem e devem se tornar doadoras, pois constantemente o estoque de leite está baixo e esse leite pode mudar a vida de muitas crianças, contribuindo, inclusive, para a redução da mortalidade infantil”, destacou Tâmara Silva.