GRAMPO EM ELEIÇÃO DE LUCAS

MATO GROSSO MAIS

O Gabinete de Comunicação do Estado de Mato Grosso emitiu nota pública nesta terça-feira (01/08), sobre a investigação contra o secretário de Justiça e Direitos Humanos, coronel PM

Airton Siqueira, determinada pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Orlando de Almeida Perri.

O magistrado determinou a abertura de um IPM (Inquérito Policial Militar), em virtude de Siqueira ter prestado depoimento e relatado a suposta existência de grampos ilegais na eleição para prefeitura de Lucas do Rio Verde no ano passado.

Segundo o Governo, o secretário, na condição de depoente, compareceu de forma espontânea ao encarregado do IPM, que apurou denúncia sobre suposta central de grampos clandestina no âmbito da Polícia Militar do Estado e prestou esclarecimentos, não sendo nem denunciado nessa investigação.

Em seus esclarecimentos, Airton Siqueira, de acordo com a nota, “fez revelações e denúncias graves das quais tomou conhecimento, e é entendimento do Governo que tais denúncias precisam ser apuradas em toda a sua extensão e profundidade, da mesma forma que outros fatos trazidos à investigação até o momento estão sendo investigados, diz trecho da nota do Gcom.

Ainda segundo a nota, “o Governo do Estado de Mato Grosso reitera sua confiança na Justiça e na verdade, apoia todas as investigações e deseja que ao final tudo seja esclarecido e que qualquer agente público ou não que tenha culpa comprovada seja punido na forma da lei”, diz trecho final.