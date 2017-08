Emanuel Pinheiro deve acabar com ‘monstrengo’ localizado entre as principais avenidas de Cuiabá

RELÓGIO NOVO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), anunciou, nesta terça-feira (01/08), um pacotaço de obras para o aniversário dos 300 anos da Capital de Mato Grosso.

Entre viadutos, trincheiras, restaurantes, melhorias na região do Porto, do Morro da Luz, está também a instalação de pelo menos 3 relógios com design de uma viola de cocho.

Um deles deve substituir o que está localizado entre as avenidas Mato Grosso e da Prainha, instalado pela TVCA, e desenhado pelo designer austríaco Hans Donner, para comemorar no dia 22 de abril de 2000, os 500 anos de descobrimento do Brasil.

Passado alguns anos, o relógio ganhou o apelido ‘carinhoso’ de ‘monstrengo.

Os outros dois serão colocados no Parque das Águas e na Orla do Porto e serão bancados pela rede de supermercados Fort Atacadista.