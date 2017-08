Governador anuncia reforma de escola em Torixoréu

DESENVOLVIMENTO DE MT

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques assinou nesta terça-feira (01), um convênio para regularizar 153 casas da antiga Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (Cohab- MT) e entregar 67 títulos do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), em Torixoréu (560 km de Cuiabá).

“Sabemos a importância e o valor que este documento traz para estas famílias e vou continuar trabalhando muito pelo desenvolvimento de Mato Grosso em todas as áreas”, afirmou o governador.

Além dos títulos, o governador anunciou a liberação de R$ 300 mil para a reforma da Escola Estadual Arthur da Costa e Silva e entregou cartões do programa Pró-Família, que auxiliará 25 famílias cadastradas no Cad Único e com renda per capita inferior a um salário mínimo.

Elas passarão a receber uma ajuda de custo no valor de R$ 100 mensais, por um ano.

O benefício permite que as famílias comprem alimentos em mercados credenciados.

“Essa ajuda, nesse momento de crise que estamos passando, é bem-vinda. Nosso desejo é que mais famílias sejam agraciadas”, ressaltou a prefeita de Torixoréu, Inês Mesquita Coelho.

O presidente do Intermat, Cândido Teles, explicou que os títulos são oficialmente registrados para dar mais segurança aos moradores.

“Nunca foram entregues tantos títulos em Mato Grosso. Agora, estamos passando por processo de transformação e mudança de vida para quem vive na área rural e urbana”, disse.

Dona Ildete Lopes, de 54 anos, contou que há 30 anos aguardava a oportunidade de receber o documento em mãos.

“Mesmo morando na casa, tinha a sensação de que não era nossa”, disse.

Ainda nesta terça-feira, a comitiva do governador passou pelos municípios de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho, para lançar e vistoriar obras de infraestrutura, assinar convênios para a regularização de imóveis e entregar cartões do Pró-Família.

Estas cidades estão entre as que terão pacientes atendidos na Caravana da Transformação, em Barra do Garças.

Também acompanharam o governador secretários estaduais, vereadores, prefeitos, e deputados estaduais.