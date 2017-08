Pai é preso acusado de abusar sexualmente das filhas de 2 e 3 anos com permissão da mãe

INIMIGO ÍNTIMO

T.L.L.F., 32 anos, foi preso nesta terça-feira (01.08), em Rondonópolis, acusado de abusar sexualmente de suas duas filhas de 2 e 3 anos.

A mãe das vítimas, V.X.P.A., 21 anos, companheira do suspeito, confessou que tinha conhecimento dos fatos e também foi detida.

Conselheiros tutelares acionaram a polícia após serem ameaçados pelo suspeito, quando o informaram que havia perdido a guarda das duas filhas.

A decisão do conselho aconteceu após constatarem que as duas crianças tinham sinais de maus tratos, viviam em local insalubre e estariam sofrendo violência sexual.

Assim, as duas vítimas foram levadas para um abrigo da região.

De acordo com boletim de ocorrência, as meninas haviam passado por exames médicos onde foi constatado o abuso sexual, que logo também foi confirmado pela mãe das vítimas.

A suspeita alegou ter conhecimento dos abusos às crianças por parte do suspeito, e afirma que isso acontecia quando o mesmo se encontrava sob efeito de droga.

Diante aos fatos, os pais que estavam presentes na sede do Conselho Tutelar foram detidos e encaminhados para o Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) para as demais providências. Com Assessoria da PM