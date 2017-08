Prefeitura e Univag discutem ações para o Parque Berneck

Após anos de tentativa, a prefeita Lucimar Sacre de Campos deu inicio a uma série de negociações para planejar ações que visem permitir que a área do Parque Berneck seja explorado de forma racial e que atenda a população.

“Várzea Grande estará entre as principais cidades do Brasil com um Parque Municipal em área central que valoriza o entorno e o próprio município”, disse a prefeita que já conseguiu a sinalização para inserção de emendas na Lei Orçamentária Anual – LOA dos Governos Federal e de Mato Grosso.

Com a premissa de conceber um projeto e levar os conhecimentos acadêmicos para fora dos muros da universidade, beneficiando a sociedade, 23 acadêmicos do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), do 7º período do curso de Arquitetura e Urbanismo, foram recebidos com o propósito de apresentar um projeto arquitetônico como proposta de revitalização para o Parque Ambiental Bernardo Berneck.

Jayme Campos, avaliou como positiva a aproximação dos universitários com a Administração Municipal e explicou aos acadêmicos que o Parque Ambiental Bernardo Berneck em breve poderá legalmente receber investimentos públicos.

“Recentemente assinamos documentos que garantiram a doação de 26 hectares para pagamento dos tributos devidos pela antiga empresa proprietária da área, a Madeireira Berneck além da doação para que a Prefeitura de Várzea Grande transforme essa área ambiental em um dos maiores parques municipais dentro da área urbana do Centro Oeste do Brasil. Hoje os documentos estão em cartório para registro definitivo, mas não impede que trabalhemos juntos em um prospecto de projeto arquitetônico para o local. Toda ajuda é bem-vinda”, declarou Jayme Campos.

O próximo passo, será de viabilizar projetos não só arquitetônicos, mas também executivos para a revitalização total do novo parque municipal e assim dotá-lo de infraestrutura necessária para uso e lazer da população várzea-grandense.

“Já temos o compromisso do governador Pedro Taques através do vice-governador e secretário de Meio Ambiente, Carlos Fávaro em aplicar recursos públicos em obras de infraestrutura no Parque Bernardo Berneck, além da participação dos deputados estaduais, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, José Eduardo Botelho, para destinar recursos de emendas parlamentares para essas obras que irão garantir lazer e saúde para milhares de pessoas. As ideias trazidas pelos acadêmicos do Univag serão levadas em consideração pela nossa equipe técnica de planejamento urbano quando da execução dos projetos que captarão recursos estaduais e federais para estruturar o parque”, disse Jayme Campos.

Os alunos tiveram o desafio de reutilizar as estruturas já existentes como pistas de caminhadas, lagoa, estacionamento e áreas de lazer novas para integrar diversos públicos com tecnologia de ponta.

“Primeiro os alunos fizeram um diagnóstico da área que é de preservação ambiental e de todos os equipamentos públicos já existentes e pensamos em instalar playgrounds e academias ao ar livre em diversos pontos porque são os equipamentos mais utilizados pela população. Mas também pensamos em pistas de skate, quadra society, de areia e poliesportiva, além de revitalização das pistas de caminhada já existentes e instalação de postes com captação de energia solar para iluminação de todo o parque”, explicou o professor do Univag, Cezar Santos.

Explicando ainda que “trabalhamos o conceito da madeira e da antiga chaminé da madeireira como identidade visual para o parque, mas tudo no projeto é uma sugestão que pode ser utilizada ou modificada. Queremos apenas contribuir com o Poder Público”, destacou o professor Cezar Santos durante a apresentação dos alunos.

A área do Parque Ambiental Bernardo Berneck está localizada em uma região nobre de Várzea Grande, em plena Avenida Júlio Campos próxima ao centro da cidade e rodeada de bairros residenciais.

Para reforçar os investimentos no local e atender a demanda da população, já está confirmada a parceria com a Polícia Militar Ambiental para implantação de um posto do segmento para oferecer segurança tanto do patrimônio público como para os usuários do referido espaço e para educação ambiental.

“Durante muitos anos ali funcionou uma das maiores madeireiras de Mato Grosso, mas como o crescimento do Estado e a abertura de novas áreas principalmente para o agronegócio, os antigos proprietários transferiram seus negócios para outras cidades do Estado e hoje doaram a área para que ali fosse implantado o Parque Municipal Bernardo Berneck. Várzea Grande ganha não somente em lazer com um espaço que oferecerá várias trilhas, lagos de contemplação, espaços para apresentações de shows, realização de eventos, mas também em segurança, pois além da polícia ambiental planejamos instalar uma base da Guarda Municipal”, citou Jayme Campos.

Ainda para o professor do Univag, Cezar Santos, a experiência da elaboração do projeto e apresentação foi de extrema importância, pois coloca os estudantes em contato direto com as reais necessidades do município em que vivem, bem como cria uma rede de relacionamentos com os órgãos públicos, tendo como experiência de “clientela” os Líderes do Município.

“A oportunidade dos alunos em projetar no meio urbano através de problemas reais de Várzea Grande, demonstrou como é o dia-a-dia do trabalho de um arquiteto com projetos públicos. Oferecendo a experiência adequada para que eles aplicassem o conhecimento adquirido em sala de aula na prática, para resolução de um problema real”, finalizou Cezar Santos.

Também participaram da reunião o representante do movimento “Salve o Parque Berneck”, Willian Sidney Joanir Paula, e, o vereador Ícaro Reveles.