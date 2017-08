Professor de Sinop é preso por aliciar menores através de redes sociais

MUNDO CÃO

MATO GROSSO MAIS

S.W.A., um professor de 39 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (31), em Sinop (500 km de Cuiabá) por aliciar meninos via grupos em redes sociais (WhatsApp e Facebook).

A prisão ocorreu após a cunhada de um menino de 12 anos comparecer à Delegacia para denunciar que o adolescente era aliciado pelo professor por meio de mensagens via WhatsApp.

As provas são conversas entre o professor e o adolescente, incluindo fotos e vídeos do suspeito se masturbando.

A vítima é aluno da escola onde o suspeito dá aula de português.

Nas mensagens, o pedófilo havia marcado encontro com o garoto naquele dia.

Os policiais foram até o local combinado nas mensagens, e avistaram um Pálio preto, que se aproximou do menino e o pegou para dar umas voltas.

Neste momento, o suspeito foi abordado e recebeu voz de prisão, sendo autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Durante o interrogatório, o professor confessou que sente atração sexual por crianças e adolescentes, do sexo masculino.

“Estamos juntando todas as provas. Foi feito o flagrante e comunicado o juiz. Com certeza novas vítimas surgirão. Mas fica claro, que aparentemente, são duas”, disse o delegado Carlos Eduardo Munis.

Após a divulgação do fato na cidade, duas novas vítimas de 12 e 13 anos foram identificadas.

A mãe do adolescente de 12 anos, confeccionou boletim de ocorrência informando que o filho foi aliciado pelo professor, que o submeteu a atos libidinosos.

A mulher conta que o filho conheceu o suspeito quando estava na chácara de um vizinho.

No local as crianças foram tomar banho de piscina onde o professor estava e passou a conversar com o menino.

Diante da empolgação do menino com a nova amizade, a mãe contou que pediu o contato do professor e, então, passaram a trocar mensagens, até que o suspeito a pediu em namoro.

Segundo a mulher, o comportamento do namorado era estranho, já que ele não a tocava e estava sempre muito próximo de seu filho, que, inclusive, tinha costume ir para casa de S.W.

A mãe passou a observá-lo, mas informou que nunca flagrou nada comprometedor.

Segundo ela, o suspeito matinha contato com outros garotos e tem dois grupos em redes sociais, nos quais meninas eram proibidas de participar. Com Assessoria da PJC