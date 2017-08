MP obriga prefeitura de Cuiabá recuperar nascente de córrego

ÁREA DEGRADADA

DA REDAÇÃO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, realizaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o objetivo final de recuperar nascentes, corpos d’água e áreas de preservação permanente de um afluente do Córrego Ribeirão do Lipa.

De acordo com o promotor de Justiça Gerson Natalício Barbosa, a degradação foi constatada por meio de dados enviados por intermédio do aplicativo “Água para o Futuro”, em que um cidadão encaminhou ao Ministério Público as fotos e a localização da nascente.

Após recebimento da informação, a equipe técnica foi ao local e constatou a existência de expressiva mata de galeria, e que tanto a nascente quanto o corpo d’água estavam degradados por aterramento e ocupações ilegais.

No TAC, o município se comprometeu a adotar todas as providências necessárias, administrativas e/ou judiciais, para, no prazo máximo de 18 meses, identificar e qualificar todos os invasores e responsáveis pela degradação das nascentes, corpos d’água e áreas de preservação permanente, e buscar a desocupação e reparação dos danos.