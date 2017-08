Botelho chama equipe de Taques de incompetente; Casa Civil rebate e diz que deputado é injusto

PAUTAS BOMBAS

MATO GROSSO MAIS

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), parece ter perdido a paciência com o Governo Taques.

Nesta manhã de quinta-feira (3), Botelho criticou a lentidão do Governo em encaminhar ao Parlamento as chamadas “pautas bombas” para que os deputados façam os debates para que as mensagens sejam aprovadas ou modificadas.

Entre essas pautas está a reforma administrativa e o teto de gastos.

Botelho chegou a chamar a equipe do Governo de incompetente, já que desde dezembro a Assembleia aguarda as mensagens. (Ouça áudio abaixo).

OUTRO LADO

Procurado para comentar as declarações do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), o secretário-chefe da Casa Civil, José Adolpho, não quis polemizar e disse que Botelho não está sendo justo em seu comentário, já que o Estado vem dialogando com todos os setores envolvidos para que o projeto a ser encaminhado à ALMT seja totalmente equilibrado e alinhado.

O secretário alegou que seria ruim o projeto chegar na Assembleia Legislativa e sofrer alterações.

“Queremos o melhor entendimento possível entre todos os envolvidos. Sabemos que não vamos construir uma unanimidade, mas trabalhamos para minimizar ao máximo um embate no Legislativo”, comentou em nota encaminhada ao .

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA DA CASA CIVIL

Entendo que o presidente está irritado, mas ele não está sendo justo. O Governo está dialogando com todos os envolvidos para alinhar os projetos da forma mais equânime possível.

Não queremos que os projetos cheguem até a Assembleia e passem por modificações que interfiram na essência dos projetos.

Através do diálogo vamos evitar um embate duro dentro da Assembleia Legislativa. Queremos o melhor entendimento possível entre todos os envolvidos.

Sabemos que não vamos construir uma unanimidade, mas trabalhamos para minimizar ao máximo um embate no Legislativo.

O presidente da Assembleia tem demonstrado muita vontade de ajuda e colaborar. A intenção do Governo é buscar um entendimento entre os Poderes e todos os segmentos envolvidos nas reformas.

Compreendo a irritação do presidente, mas taxar como inércia e incompetência foi uma injustiça.