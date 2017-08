MPE/MT abre investigação contra motorista embriagado que bateu veículo do Estado

PREJUÍZO AO ERÁRIO

O promotor de Justiça, Deosdete Cruz Junior, da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande, abriu uma investigação contra P. F. da S., que foi preso em flagrante delito ao dirigir embriagado um veículo de propriedade do Estado de Mato Grosso (placa NJW-3596), que está cedido para Associação Várzea-grandense de Deficientes Físicos – AVDF, no dia 10 de dezembro de 2016.

De acordo com o promotor, a intenção é adotar medidas investigativas de fatos que possam resultar no oferecimento de ação civil pública em defesa do patrimônio público e da probidade administrativa.

De acordo com a portaria do MPE, aberta para a investigação, documentos encaminhados que, ao momento da prática do ilícito criminal de embriagues ao volante com veículo do Estado, o motorista utilizava o veículo para fins particulares e estranhos à finalidade que ensejou o Estado a emprestar o aludido veículo para a AVDF, tendo, ainda, em virtude de colisão, promovido possíveis danos ao bem de titularidade do poder público.

O promotor ainda mandou oficiar à Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande, à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e à Prosol – Fundação de Promoção Social de Mato Grosso com o fim de informarem se a Associação Várzea-grandense de Deficientes Físicos é beneficiária de subvenções sociais (art. 12, §3º da Lei 4.320/64), benefícios ou incentivos, fiscais ou creditícios, de órgão público (exemplo: isenção em caráter particular ou em caráter não geral).

O MPE ainda quer informação da Associação Várzea-grandense de Deficientes Físicos – AVDF e da Superintendência de Patrimônio e Serviços do Estado de Mato Grosso para saber se foram realizados reparos no veículo ônibus, placa NJW-3596, cedido pelo Estado de Mato Grosso à citada Associação, em decorrência de colisão ocorrida em data de 10/12/2016, encaminhando-se respectiva documentação comprobatória .