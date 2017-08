Sócios no tráfico, dois são presos em São José dos Quatro Marcos

COMÉRCIO ILÍCITO

R.C.R., de 42 anos, e M.S.V., de 19 anos, foram presos na segunda e terça-feira (01 e 02), respectivamente, em São José dos Quatro Marcos (315 km de Cuiabá).

Os dois eram sócios no comércio ilícito e foram flagrados durante investigações do tráfico de drogas no município.

A investigação iniciou na segunda-feira, quando policiais abordaram R.C., que conduzia uma motocicleta com duas mulheres na garupa.

Com ele foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína e a informação de que na casa dele haveria uma quantidade maior de entorpecente.



Ao entrarem no local, os investigadores encontraram um tablete de pasta base de cocaína, onde havia sido retirada uma porção pequena de tamanho proporcional ao apreendido com acusado.

O suspeito foi conduzido a Delegacia de São José dos Quatro Marcos, onde foi interrogado e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A polícia foi acionada e se deslocou para o endereço do suspeito no bairro Jardim Popular.

Na residência, encontraram duas porções de cocaína escondidas no quarto e na cozinha.

Do lado de fora, junto ao muro, havia telhas empilhadas que favoreciam a passagem para o quintal da casa vizinha que está sem moradores.

Em continuidade as investigações, os policiais realizaram campana próximo a casa do suspeito.

Durante o trabalho de monitoramento, avistaram um jovem chegando ao local com uma sacola plástica e saindo alguns minutos depois sem o pertence.

Na abordagem, foi constatado que o suspeito era menor de idade e com ele foi encontrada uma porção pequena de cocaína.

Questionado, o adolescente confessou que havia trocado dois vestidos e uma saia da sua mãe pela droga.

Diante da situação, os policiais retornaram até a residência monitorada, onde surpreenderam o traficante e usuários de drogas. Com Assessoria da PJC