Wilson se reúne com conselheiro e TCE manifesta apoio para retomar obras do VLT

O conselheiro interino do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE), Moises Maciel, manifestou total apoio ao secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, em relação à retomada das obras do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) em Cuiabá e Várzea Grande.

“A construção tem meu total apoio, pois é de extrema importância e dará um upgrade à Capital”, declarou durante visita ao titular da Secid-MT, na tarde desta quinta-feira (03.08).

O conselheiro também compõe a Rede de Controle da Gestão Pública, do Estado e explicou que além de apoiador e incentivador da retomada e conclusão das obras do VLT, contribuirá com a fiscalização dos trabalhos.

“Nosso papel como Rede de Controle é acompanhar e fiscalizar para garantir o bom andamento das obras. Com a retomada da construção do modal, faço o compromisso de termos um olhar especial para essa obra”, afirmou Maciel.

Durante o encontro, o secretário Wilson Santos anunciou ao conselheiro que a Secid-MT irá criar um Comitê de Acompanhamento e Fiscalização das obras do VLT, com a participação de todos os órgãos de controle.

“Não queremos ter mais problemas com essa obra. Estamos no mês decisivo para retomarmos os trabalhos e afirmo que vamos criar uma comissão para acompanhar cada passo dos trabalhos. Acompanhando o cronograma físico-financeiro e tudo que acontecer na construção”, enfatizou Santos.

Ao final, Wilson agradeceu a visita e o apoio do TCE e elogiou a conduta do conselheiro Moises Maciel no Tribunal.

“Quero parabenizar sua postura séria, agregadora e de um verdadeiro conselheiro, que não somente penaliza e fiscaliza, mas orienta e auxilia. Recebo com muita satisfação o apoio do Tribunal, vou estendê-lo ao Governador Pedro Taques e estendo os agradecimentos ao presidente do TCE, conselheiro Antonio Joaquim”, finalizou Wilson.