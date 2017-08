Autor de latrocínio em Colíder, homem é preso em Guarantã do Norte

PRISÃO MERECIDA

DA REDAÇÃO

F.C. de A., um dos autores de um roubo seguido de morte ocorrido em Colíder (650 km de Cuiabá), foi preso na quinta-feira (03), no município de Guarantã do Norte (715 km de Cuiabá), por força de um mandado de prisão temporária.

Ele é suspeito de ser um dos autores do latrocínio cometido no dia 23 de julho, onde um sitiante foi morto após ter seu veículo roubado pelos criminosos.

Durante as investigações, os policiais descobriram que o acusado estava circulando na região com o veículo Saveiro de cor branca, proveniente do latrocínio de Colíder.

Diante dos indícios e com o mandado de prisão em aberto, os investigadores de polícia de Colíder se deslocaram até Guarantã do Norte, onde com apoio dos policiais civis do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA), efetuaram a prisão do procurado.

Ao ser detido com o veículo, F.C. de A. foi interrogado e colocado à disposição da Justiça.