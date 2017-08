Orlando Perri manda prender ex-secretário da Casa Civil do Estado Paulo Taques

EFEITO GRAMPOS ILEGAIS

DA REDAÇÃO

O ex-secretário da Casa Civil, o advogado Paulo Taques, teve a prisão preventiva decretada pelo desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

De acordo com reportagem do site Midianews, o mandado de prisão foi cumprido no final da manhã desta sexta-feira (4), no condomínio Florais Cuiabá, onde o ex-secretário reside.

Ele suspeito de participação no suposto esquema de grampos ilegais em Mato Grosso, que teriam sido feitos dentro da Cúpula da Polícia Militar.

O desembargador Orlando Perri, no mandato de prisão, acolheu a representação do delegado Juliano Silva de Carvalho e determinou que o mesmo prendesse e recolhesse o ex-secretário.

Paulo Taques será apresentado à 11ª Vara Criminal de Cuiabá, onde fará audiência de custódia. Com Midianews.