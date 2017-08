Decisão que leva à prisão ex Casa Civil, Perri cita que não há envolvimento do governador

CASO DOS GRAMPOS

DA REDAÇÃO

O desembargador Orlando de Almeida Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, usou quase 100 páginas para decretar a prisão do ex-secretário da Casa Civil do Estado, Paulo César Zamar Taques, nesta sexta-feira (4).

Em um dos trechos da decisão, o magistrado diz que não há elementos de que o governador Pedro Taques (PSDB) esteja envolvido nos supostos grampos ilegais, mesmo com indícios fortes da participação do ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques, primo do chefe do executivo.

Veja esse trecho da decisão da prisão preventiva de Paulo Taques:

Convém salientar, outrossim, que, apesar dos fortíssimos indícios do envolvimento de Paulo Cesar Zamar Taques com o grupo criminoso, o mesmo não se pode dizer – por ora – quanto ao Governador do Estado, Pedro Taques, pois não há, até o momento, nenhum elemento, mínimo que seja, de sua participação na propalada organização criminosa, ou, pelo menos, de que sabia ou de que aquiesceu com os atos por ela praticados.