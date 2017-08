Em delação ‘monstruosa’, Silval diz que Maggi atuou em esquema para ter apoio da ALMT

DEU NA FOLHA DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO

O jornal Folha de São Paulo, edição desta sexta-feira (4), traz revelações bombásticas contra o atual ministro da Agricultura do Governo Michel Temer (PMDB), Blairo Maggi (PP/MT).

De acordo com a reportagem assinada pelas jornalistas Bela Megale e Letícia Casado, a delação premiada feita pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) envolve Maggi, que foi governador de MT por dois mandatos, sendo sucedido por Barbosa, de que ele teria participado de um esquema para liberar dinheiro de precatórios em troca de apoio de deputados estaduais no período de 2003 a 2010.

Segundo Folha de São Paulo (FSP), a delação de Silval, assinada há dois meses na Procuradoria Geral da República, aguarda homologação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, a quem teria classificado de ‘monstruosa’, só perdendo para a Operação Lava Jato.

Ainda de acordo com a delação de Silval, segundo FSP, mais outros dois políticos de Mato Grosso são alvos, o presidente do PR, senador Wellington Fagundes (PR), e o próprio suplente de Maggi, Cidinho Campos (PR), que hoje é senador, em virtude de Blairo ser ministro.

Na delação, Silval Barbosa diz que Fagundes e Campos foram beneficiados com recursos ilícitos.

Folha de São Paulo também cita na reportagem, que três deputados federais, com mandatos em curso, foram beneficiados, além de possíveis repasses para conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.

Em uma reportagem publicada aqui no Mato Grosso Mais, no dia 11 de maio deste ano, dois conselheiros da Corte deram uma coletiva para falar sobre o resultado dessa investigação.

Segundo o conselheiro Moisés Maciel, Silval como os dois ex-secretários (Pedro Nadaf e Marcel de Cursi) não quiseram dar depoimento à Comissão que investigou a suspeita de pagamento de propina a seis conselheiros do TCE, no valor de R$ 50 milhões.

Os três ficaram em silêncio, pois alegaram que as declarações poderiam contaminar as outras ações que tramitam contra eles na Justiça.

A suspeita é que os três não deram declarações por estar em curso delação premiada junto ao MPE.

Esse valor, segundo a denúncia, que teria sido pago em 14 parcelas de R$ 3,5 milhões, seria para que o TCE desse parecer favorável às contas de 2014 do ex-governador.

O conselheiro Moises Maciel afirmou na coletiva que o corruptor, ou seja, a pessoa que supostamente faria o pagamento de propina seria o ex-governador Silval Barbosa, mas a investigação não encontrou indícios de que isso tivesse acontecido.

MENSALINHO NA ALMT

O ex-governador Silval Barbosa, de acordo com FSP, relatou pagamento de um “mensalinho” para deputados estaduais que atuaram na sua gestão para lhe garantir apoio.

A reportagem diz que Silval, como prova do que estava delatando, forneceu vídeos dos parlamentares estaduais recebendo dinheiro em espécie.

Segundo FSP, os valores giravam em torno de R$ 80 mil.

Silval Barbosa se entregou à polícia no dia 17 de setembro de 2015 após ser alvo da primeira fase da Operação Sodoma, deflagrada pela Delegacia Fazendária, aonde se apurou irregularidades na concessão de incentivos fiscais.

O ex-chefe do executivo ficou quase dois anos preso no Centro de Custódia de Cuiabá.

Ganhou a liberdade após mudar sua postura de negar que tivesse participado dos esquemas em seu Governo e passou a admitir os crimes.

Para conseguir fechar a delação na Procuradoria da República, Silval contratou o advogado Délio Lins e Silva, que não quis comentar sobre a delação do seu cliente.

A reportagem de Folha de São Paulo ainda traz a informação de que Blairo Maggi teria tentado obstruir a Justiça, em relação à Operação Ararath, deflagrada em várias fases pela Polícia Federal de Mato Grosso, sendo realizada a primeira vez no ano de 2010.

De acordo com o jornal, Blairo autorizou o pagamento de precatórios no valor de R$ 260 milhões para Andrade Gutierrez, com o objetivo de formar um esquema para pagamento de apoio a parlamentares.

Essa declaração teria sido do ex-presidente da ALMT, ex-deputado estadual José Riva (sem partido), que também é delator.

OUTRO LADO

O ministro Blairo Maggi negou que tenha cometido ilícitos em seu Governo, negou também que tenha comprado apoio de parlamentares, e comentou que é mentirosa a tentativa de obstruir a Justiça, e disse que assim que tiver conhecimento da delação do ex-governador vai se defender, por meios legais.

Segundo FSP, os senadores Cidinho Campos e Wellington Fagundes disseram que só podem comentar assim que tiverem conhecimento da delação de Silval Barbosa.

A construtora Andrade Gutierrez informou à FSP que colabora com as apurações. Com informações da Folha de São Paulo.