Em nota, Paulo Taques nega que fez escutas ilegais e diz que prisão é arbitrária

Por meio de uma assessoria de imprensa, o ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques, preso preventivamente, nesta sexta-feira (4), disse que a decisão do desembargador Orlando de Almeida Perri, do Tribunal de Justiça, é arbitrária.

Paulo Taques alega que não cometeu nenhum crime de escutas clandestinas e também nega que tenha ordenado a prática.

O advogado também nega que tenha cometido qualquer tipo de situação que pudesse obstruir a Justiça.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA ABAIXO:

O advogado Paulo César Zamar Taques, em face de sua arbitrária prisão, vem a público posicionar que:

* o advogado Paulo Taques não cometeu crime de escuta ilegal tampouco ordenou que cometessem tal prática ilegal;

* recebe com absoluta estranheza o pedido de prisão, tanto pelo rol de justificativas suscitadas pelo desembargador Orlando de Almeida Perri quanto pelo caráter preventivo da prisão, absurdamente desnecessário sob o prisma legal;

* Paulo Taques, absoluta e diferentemente de ilações levantadas no texto da representação pela decretação de prisão, não obstruiu investigações ou agiu no sentido de estimular a ocultação ou destruição de provas inquisitoriais, mantendo-se fiel à sua conduta moral como cidadão e advogado;

* dotado da prerrogativa do exercício profissional, como advogado regularmente inscrito sob o número 4.659 / OAB-MT, Paulo Taques retomou sua atuação ato contínuo à saída do cargo de secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso;

* Paulo Taques segue à disposição do Judiciário e das autoridades policias mato-grossenses, como sempre o fez, para quaisquer esclarecimentos que tragam à luz, com clareza solar, a verdade.

DECISÃO DE ORLANDO PERRI

Orlando Perri usou quase 100 páginas para decretar a prisão do ex-secretário da Casa Civil do Estado.

Na decisão, o magistrado diz que há “fortíssimos indícios da ligação entre Paulo Taques com o grupo criminoso formado para implantação de diversas escutas telefônicas ilegais, diz um trecho do mandado de prisão.

Em outro trecho da decisão que leva à prisão do advogado, Perri argumenta que “a prisão preventiva do ex-Secretário Chefe da Casa Civil, Paulo Cesar Zamar Taques, também se patenteia imprescindível para evitar a destruição de provas, pois, se os membros do grupo tiverem acesso ao software e ao hardware de interceptação telefônica, até o momento não localizado, por certo que a possibilidade de encontrar alguma gravação ou áudio de interceptação telefônica clandestina será praticamente zero”, diz trecho.

Ainda segundo o mandado de prisão do desembargador contra o ex da Casa Civil, “a necessidade da prisão para conveniência das investigações policiais, em face do risco concreto de adulteração de provas, pois, conforme apurado pela Controladoria-Geral do Estado, o sistema de protocolo da Casa Civil, à época em que o representado era o Secretário, foi fraudado”, diz trecho.

Segundo o magistrado, “o protocolo fraudado foi o de n. 542635/2015, que cuidou de denúncia apresentada pelo então Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, Mauro Zaque de Jesus, comunicando ao Governador do Estado de Mato Grosso a existência de escritório clandestino de espionagem.

Ou seja: ainda que não se visualizem – até o presente momento – digitais do então Secretário Chefe da Casa Civil na aludida fraude, cuja responsabilidade, por ora, recaiu apenas ao Sr. Rosinaldo Nunes de Almeida – que parece ser simples servidor da Secretaria da Casa Civil –, fato é que há indícios, sim, de que Paulo Taques tenha participação direta na adulteração do protocolo, constatada pela auditoria feita pela Controladoria-Geral do Estado, sobretudo por ser, à época, o responsável pela pasta“, diz outro trecho.

O mandado de prisão preventiva contra o advogado foi cumprido no condomínio Florais Cuiabá, onde o ex-secretário reside.

Paulo Taques é suspeito de participação no suposto esquema de grampos ilegais em Mato Grosso, que teriam sido feitos dentro da Cúpula da Polícia Militar.

O desembargador Orlando Perri, no mandato de prisão, acolheu a representação do delegado Juliano Silva de Carvalho e determinou que o mesmo prendesse e recolhesse o ex-secretário.