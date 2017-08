OPERAÇÃO RETENTUM

MATO GROSSO MAIS

O delegado Lindomar Toffoli, da Delegacia Fazendária de Mato Grosso, em entrevista ao site Mato Grosso Mais, revelou como funcionava um suposto esquema envolvendo pelo menos quatro empresas de Cuiabá suspeitas de sonegação fiscal devidos à prefeitura da Capital.

A Operação denominada Retentum foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (4) e três dos quatro alvos estão localizados em salas comerciais de um edifício, no bairro Centro Norte, na Capital.

O quarto alvo é o escritório de contabilidade das empresas localizado no bairro Residencial Paiaguás.

A ação busca apreender documentos, livros fiscais, cópias de informações constantes em computadores e outros dados que levem a quantificar a sonegação de Impostos de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) devido ao município de Cuiabá.

De acordo com a Defaz, a ação ilícita consistia na emissão de notas fiscais falsas, com uso de mesma numeração, porém com código de autenticidade, descrição de serviços, valores e datas diferentes, emitidas para contribuintes diversos.