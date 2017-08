Jornal diz que “divisão de bens” pode fazer ‘namoro’ entre governador e prefeito acabar

BRIGA PELA CULTURA

DA REDAÇÃO

Deu no Diário de Cuiabá: O ‘namoro’ entre o governador Pedro Taques e o prefeito Emanuel Pinheiro entrou numa fase perigosa, com risco sério de acabar. Motivo: divisão de bens!

Pegou mal, no Paiaguás, a forma como o Alencastro tornou pública a disputa pelo prédio ocupado hoje pela Secretaria Estadual de Cultura e que pertence ao município. Ameaça de despejo termina qualquer ‘namoro’!

Por via das dúvidas, no Paiaguás já esta sendo realizado um levantamento de todos os imóveis cedidos pelo governo para uso do município. Tão logo Taques retorne do Araguaia terá estes dados em mãos.

Quem bem conhece o governador – e Emanuel Pinheiro o conhece bem – sabe que o risco de chumbo trocado é grande. E, como todos sabem, proporcional ao tamanho de cada um. Eta ‘namorinho’ complicado!