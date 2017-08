Juiz Federal diz que TRE e Inteligência da PF devem fazer mapeamento para evitar grampos

ELEIÇÕES 2018

O diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso, juiz Federal Paulo Sodré, recebeu , em seu gabinete, e falou sobre o Fórum: Temas atuais em Direito Eleitoral, que será realizado na próxima segunda-feira (07), na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, localizado na Avenida do CPA, em Cuiabá.

Segundo o magistrado, o Fórum servirá como um debate dos temas que devem ser pautas das eleições de 2018.

Alguns dos temas a serem abordados serão: financiamento de campanha, a situação dos vereadores e parlamentares, se ocorrerá mudanças para o voto distrital ou distritão, se vai alterar o tempo de mandato para senador para 10 anos, impedindo a reeleição, entre outros.

Na entrevista abaixo, o juiz Paulo Sodré explica como serão os debates, que serão realizados de manhã e no período da tarde.

Entre os assuntos comentados pelo magistrado, Paulo Sodré disse que a suposta existência de grampos ilegais na eleição de Lucas do Rio Verde, no ano passado, deve motivar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Márcio Vidal, ajustar com a Inteligência da Polícia Federal um trabalho de mapeamento durante o período eleitoral do ano que vem, para tentar coibir esse tipo de crime.