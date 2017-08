Líder de maior grupo criminoso do país e comparsas são presos pela Polícia de Mato Grosso

ROUBO DE CARGAS

DA REDAÇÃO

O chefe de um dos maiores grupo criminoso atuante em roubos de carga e caminhão nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná foi preso, na manhã desta sexta-feira (04), durante ação integrada da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação resultou ainda na prisão de outros cinco integrantes da quadrilha.

O líder da quadrilha, J. C. de O.,de 53 anos, investigado pelas polícias dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, estava com mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A. S. de L., de 42 anos, e mais quatro mulheres acusadas de integrar a quadrilha foram presos em flagrante pelo crime de associação criminosa.

J. C. de O. conduzia um veículo Toyota Hilux SW4 de cor preta, na companhia de A. S. de L. quando foi abordado pela equipe da PRF, na Rodovia BR 364, proximidades do município de Santo Antônio do Leverger.

Na ocasião, o suspeito apresentou um documento falso, entregando aos policiais uma carteira nacional de habilitação (CNH) com outro nome.

Diante das suspeitas, a equipe da PRF entrou em contato com a DERRFVA para verificação da procedência da caminhonete, sendo imediatamente informados se tratar de um indivíduo investigado por roubos de veículos e cargas.

Imediatamente, os investigadores da DERRFVA se deslocaram para atender a ocorrência, conduzindo os dois suspeitos para a delegacia.

De açodo com investigações, J. C. de O. foi identificado como autor de roubos de carga e de dois caminhões no Estado de Mato Grosso do Sul, dois caminhões no interior do Estado de São Paulo, e outro caminhão no Paraná.

Após interrogatório dos dois envolvidos, os policiais deram continuidade as diligências, ainda na tarde de sexta-feira (04), e conseguiram efetuar a prisão de quatro jovens localizadas no bairro Mapim, em Várzea Grande.

As quatro suspeitas, com idades entre 21 e 25 anos, foram identificadas como participantes das ações criminosas, as quais eram usadas como “iscas” para atrair os caminhoneiros, que em seguida eram surpreendidos pelos criminosos que executavam os roubos dos veículos e cargas.

As jovens foram conduzidas a DERRFVA e em interrogatório e assumiram a participação dos crimes.

Elas foram autuadas em flagrante junto ao suspeito A. S. de L. pelo crime de associação criminosa.

O líder do grupo, J. C. de O., foi preso em flagrante por uso de documento falso e associação criminosa, além do cumprimento do mandado judicial de prisão preventiva que esta em aberto.