Profissionais ganham Núcleo de Qualidade de Vida

BARRA DO GARÇAS

DA REDAÇÃO

Mais de 200 profissionais da educação de Barra do Garças (515 km a Noroeste de Cuiabá) participaram da cerimônia de implantação do Núcleo de Qualidade de Vida, uma ação da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), reformulada dentro do Programa Pró-Escolas.

O evento foi realizado na manhã desta sexta-feira (04.08), dentro da 8º Caravana da Transformação.

De acordo com o secretário adjunto de Políticas de Pessoal da Seduc, Édiulen Jesus de Arruda Leite, o núcleo de qualidade de vida começa a ganhar força fora de Cuiabá.

“Agora teremos um Dia D itinerante, e estamos trazendo esse programa com um pacote de ganhos completo para os servidores, voltado para os cuidados com a saúde e até de facilidades no comércio, como no caso do Amigos da Educação”, afirmou.

O secretário Marco Marrafon também participou da cerimônia e disse aos servidores que o núcleo tem o objetivo de “cuidar de quem faz a diferença dentro e fora das salas, cuidando dos estudantes”.

Ele lembrou ainda que visitou Barra do Garças em fevereiro, durante a Seduc Interativa, quando apresentou o Pró-Escolas.

“Falamos em ensino e sobre a qualidade de vida. Lembro-me que disse em cuidar e resgatar a qualidade de vida dos nossos servidores, para que a rede seja mais próxima, para que juntos possamos ir melhorando a qualidade da educação em nosso estado”, disse.

Para Marrafon, qualidade de vida e política de reconhecimento dos profissionais da educação são um complemento para que haja um bom ambiente escolar.

“A estrutura das escolas ajuda muito, ajuda a ir além, mas os resultados dependem da valorização dos nossos profissionais e é com essa ideia que fortalecemos o núcleo e trazemos as parcerias, para que possamos dizer que somos profissionais da educação com orgulho”, resumiu.

Carteiras funcionais

Durante o evento, os servidores puderam fazer a retirada das carteiras funcionais, bem como realizar a inscrição em atividades físicas ofertadas pelo núcleo, como natação, caminhada, corrida de rua, ginástica laboral e capacitação com palestras para professores de educação física.

Os servidores puderam realizar ainda atendimentos imediatos de bioimpedância, aferição de pressão, glicemia e massagem.

Marlene Ferreira Souza Silva, professora de Língua Inglesa na Escola Estadual José Ângelo, foi uma das servidoras que participaram do “Dia D”.

Ela disse estar encantada com a proposta.

“Já tinha ouvido falar do projeto, mas é a primeira vez que o vemos ganhando esse impulso aqui no município. Confesso que, de início, achei que seria como os outros, mas agora eu senti firmeza. Gostei de saber que o governo está interessado em cuidar da saúde do professor, dos profissionais da educação, isso é muito importante”.