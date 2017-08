TJMT concede liberdade para empresário acusado de bater com porrete em ex-amigo

EM CÁCERES

O empresário Dauri Felix Dutra, suspeito de agredir Sidinei Aparecido Giraldelli, de 62 anos, proprietário do Café Visão, no dia 13 de maio deste ano, dentro de um açougue, conseguiu a liberdade, nesta sexta-feira (4), após o advogado Rubens Marc Soares da Silva, que patrocina a sua defesa, entrar com pedido de HC junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Dauri foi preso em meados do mês passado após se apresentar espontaneamente à autoridade policial, em Cáceres.

De acordo com o advogado, “o TJMT entendeu como injusta a manutenção da prisão de Dauri e deferiu Liminar de Habeas Corpus, impetrada pela defesa e colocou o mesmo em liberdade, mediante Alvará de Soltura, cumprido no dia de hoje (4) na Cadeia Pública de Cáceres”, comentou ao Mato Grosso Mais.

A decisão é do desembargador Luiz Carlos Ferreira, que derrubou a prisão preventiva do empresário e concedeu Alvará de Soltura, determinando medidas cautelares.

Veja abaixo as restrições:

1) comparecimento em juízo, até o quinto dia útil de cada mês, para esclarecer e justificar suas atividades;

2) proibição de manter contato, por qualquer meio físico, eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa, com a vítima e testemunhas envolvidas na ação penal originária;

3) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

ENTENDA O CASO

Imagens do circuito interno mostraram o empresário Sidinei Aparecido Giraldelli, de 62 anos, proprietário do Café Visão, sendo agredido com um pedação de pau, em Cáceres (208 Km de Cuiabá), no dia 13 de maio, um sábado.

O acusado é também empresário, Dauri Felix Dutra, que atua no ramo de materiais para construção no município.

O crime ocorreu no interior de uma casa de carnes, na rua Joaquim Murtinho, quando a vítima Sidinei Aparecido Giraldelli realizava compras.

Como mostrou o vídeo, Dauri entrou no estabelecimento comercial portando uma cabo de machado utilizado como correte para atingir Giraldelli, que chegou a ficar inconsciente.

A vítima foi encaminhada foi encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres, à época, sendo dias depois liberado.