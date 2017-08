Em vídeo, Taques diz querer saber aonde estavam as autoridades de MT que deixaram o Estado ser roubado

RECADO

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB), neste sábado (5), durante mais uma edição da Caravana da Transformação, na região do Araguaia, mandou um duro recado, sem nominar, para as autoridades do Estado, que nada teriam feito para ‘frear’ os roubos, segundo o chefe do Executivo, da administração passada.

“Onde estavam as autoridades deste Estado, que deixavam este Estado ser roubado na administração passada? Onde estavam? Ninguém viu! Ninguém soube! Ninguém ouviu! Hoje, temos alguns valentões, que, ou foram incompetentes, submissos, ou omissos ou coniventes, onde estavam?