Para Taques, a Caravana é um dos maiores programas sociais do Estado

BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO

DA REDAÇÃO

O governador do Estado, Pedro Taques, concluiu, neste sábado (05.08), a agenda de compromissos no município de Barra Garças, sede da oitava edição da Caravana da Transformação.

Ao longo da semana, o chefe do Executivo Estadual percorreu vários municípios do Vale do Araguaia para vistoriar e entregar obras de infraestrutura e títulos de regularização fundiária de imóveis nas áreas urbana e rural.

Ele também entregou cartões do programa Pró-Família, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), que beneficiará mais de 35 mil famílias em Mato Grosso.

Acompanhado pelo staff, Taques fez um balanço dos atendimentos e destacou que o Estado não tem medido esforços para atender a população de Mato Grosso, e também de estados vizinhos, como Goiás e Pará.

“Em Barra, zeramos a expedição de carteira de identidade e fizemos mais de cinco mil cirurgias de catarata. A Caravana da Transformação já se concretiza como um dos maiores programas sociais do Estado”, avaliou o governador.

O coordenador-geral da Caravana, José Arlindo, explicou que para atender a uma demanda como esta, é necessário uma força-tarefa, mas que todo esforço é compensado com a satisfação dos pacientes que passam por consultas, exames e cirurgias oftalmológicas.

“A cada edição, vamos aprimorando e adaptando a realidade de cada cidade. Para isso, contamos muito com a dedicação das equipes e com os parceiros, que também contribuem com sugestões no processo de preparação”, afirmou Arlindo.

A Caravana da Transformação segue até o dia 11 de agosto com serviços de saúde. Nesta edição, já foram contabilizados 21.866 mil procedimentos oftalmológicos.

Também foram atendidos pacientes vindos de Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Torixoréu, Ribeirãozinho, Ponte Branca, Araguainha, Alto Garças, Campinápolis, e Pontal do Araguaia.