Avião e helicóptero combatem incêndio em Parque Estadual Serra Ricardo Franco

HÁ 4 DIAS

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) informa que já tomou providências para conter um incêndio no Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, que tem 158 mil hectares, em uma região de difícil acesso do município Vila Bela da Santíssima Trindade (519,8 km de Cuiabá).

Conforme o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente coronel BM Paulo André Barroso, o Corpo de Bombeiros Militar se deslocou para o parque na última sexta-feira (04.08), assim que o fogo começou.

Esta segunda-feira (07.08) é o quarto dia de combate intenso, em uma frente de fogo de aproximadamente 10 km. A estimativa é que um total de cinco mil hectares tenham sido queimados.

A operação conjunta Sema e BEA dispõe de um avião Air Trator, do Corpo de Bombeiros, com capacidade de resposta de 3,1 mil litros de água, que já sobrevoou a área para fazer reconhecimento dos focos do fogo.

Além da equipe aérea, estão no local para auxiliar no combate quatro viaturas caminhonetes 4×4 e um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que transporta a equipe até pontos de difícil acesso.

“Desde o início do combate, já foram lançados mais de 40 mil litros de água, contudo, o incêndio ainda não foi controlado. O terreno é de relevo acidentado com pouquíssimas estradas de acesso. O trabalho das aeronaves e tropa terrestre está sendo crucial para evitar que as labaredas se alastrem”. Ao todo, 18 bombeiros estão envolvidos na ação.

Período proibitivo

O período proibitivo para as queimadas iniciou no dia 15 de julho e segue até o dia 30 de setembro, podendo ser prorrogado.

Nesta época, utilizar fogo para limpeza e manejo nas áreas rurais é crime passível de seis meses a quatro anos de prisão, com autuações que podem variar entre R$ 7,5 mil a R$ 1 mil (pastagem e agricultura) por hectare.

Nas áreas urbanas, o uso do fogo para limpeza do quintal é crime o ano inteiro.

As denúncias podem ser feitas na ouvidoria do BEA pelo 0800 647 7363, no 193 do Corpo de Bombeiros ou diretamente nas Secretarias Municipais de Meio Ambiente.