Sem campanha, Emanuel diz que recurso seria ‘amaldiçoado’ e desiste de multar motoristas

CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO

DA REDAÇÃO

“Não quero indústria da multa. Quero indústria da vida. Eu não estou preocupado em multar. Eu não quero multar. Toda multa feita de forma destemperada, feita para multar por multar é um dinheiro amaldiçoado e não fica no caixa do município e que não vai ser reinvestido para o bem do município”, disse.

De acordo com o prefeito, a ausência de ampla divulgação da existência das câmeras de videomonitoramento é o principal motivo para não punir os motoristas.

Desde janeiro, as câmeras vêm registrando as infrações e a Secretaria de Mobilidade Urbana informava os motoristas sobre as irregularidades, como forma de campanha educativa.

Essas notificações educativas somaram, entre janeiro e maio deste ano, 175 mil registros, sendo 22,77% manuais e 77,23% eletrônicas. Porém, esta campanha não estaria ocorrendo a contento do prefeito.

“Está falha a divulgação, um problema interno da minha equipe e não vou jogar a responsabilidade nos ombros do cidadão. Então, enquanto não se fizer uma campanha maciça de esclarecimento, orientação e educação, especialmente nos corredores exclusivos, eu não vou cobrar e ponto final”, disse.