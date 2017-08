Governo do Estado anuncia pagamento para pensionistas e aposentados para quarta-feira

SEM DINHEIRO

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado, por meio de nota, divulgou que não pagará o salário de julho dos inativos e pensionistas nesta segunda-feira (7), como havia divulgado na última sexta-feira (4).

De acordo com a Secretaria de Fazenda, a pasta aguarda a entrada de receita até segunda-feira (07.08) para enviar a ordem de pagamento ao banco, com previsão de que os valores sejam creditados nas respectivas contas ao longo do dia.

A folha dos inativos de julho soma R$ 150 milhões e, em decorrência do déficit da previdência, que para este mês tem R$ 10 milhões em caixa, o Executivo terá que aportar R$ 140 milhões da conta única (fonte 100) para honrar o pagamento.

VEJA NOTA DO GOVERNO DO ESTADO

O Governo do Estado informa que, em virtude da indisponibilidade financeira no Tesouro, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) está envidando esforços para emitir ao banco, nesta terça-feira (08.08), a ordem de pagamento dos salários dos servidores inativos do Executivo Estadual.

A previsão é que os valores já estejam creditados nas respectivas contas dos aposentados e pensionistas até a manhã de quarta-feira (09.08).