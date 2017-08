Homem é preso após roubar televisões de supermercado na Av. Miguel Sutil

EM CUIABÁ

MATO GROSSO MAIS

L.G. da S., 27 anos, foi preso acusado de ter participado de um roubo em um supermercado, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

Durante ronda, policiais avistaram alguns suspeitos furtando várias televisões do supermercado.

Ao perceberam a presença da viatura, divididos em dois veículos, os suspeitos fugiram.

Na pressa, um dos carros teria ficado com o porta-malas aberto, fazendo com que uma das televisões caísse na rua.

Com ajuda das câmeras de monitoramento do Ciosp, os policiais conseguiram identificar que um dos veículos teria adentrado ao bairro Cidade Verde.

Após cercarem o local pela PM, o veículo foi encontrado abandonado na Rua Benedito Dande, no bairro Novo Terceiro.

Com a quebra do vidro do motorista, foram encontrados duas chaves de fenda e uma CNH no nome de L.G. da S.

Durante checagem via Ciosp foi constatado que a mulher é moradora do bairro Renascer.

Uma viatura do 3º Batalhão se deslocou até a residência, porém, a mesma estava trancada e aparentemente sem ninguém.

Foi solicitado um guincho para a remoção do veículo, mas pela indisponibilidade no momento, a PM ficou no local.

Quando o suspeito apareceu para buscar o carro, se deparou com a presença da Polícia Militar e acabou fugindo.

A PM conseguiu prender o acusado e levado à delegacia. Ele era o motorista de um dos carros que estava levando as televisões.

Após busca pessoal, foi identificado que o suspeito apresentava o mesmo sobrenome da CNH encontrada dentro do veículo.

L.G. da S. confirmou sua participação no furto e acabou informando o local onde havia jogado a chave do veículo.

Diante dos fatos, o suspeito, juntamente com os produtos recuperados, foram encaminhados ao Cisc Planalto para providências cabíveis.