VIOLÊNCIA URBANA

MATO GROSSO MAIS

A equipe de TV do programa Pesca e Aventura com Jango, que vai ao ar todos os sábados no SBT Cuiabá (canal 5.1), apresentado por Gilberto Carlos de Oliveira, foi vítima de assalto por volta das 10h26 da manhã desta segunda-feira (7), próximo da Avenida Miguel Sutil, na Capital.

Imagens de segurança de uma empresa registraram o momento em que um Fox passa pela caminhonete da equipe e faz o retorno.

Assim que para ao lado do carro, o homem desce do Fox e rapidamente abre a porta atrás do motorista e pega uma maleta com equipamentos caros do programa Pesca e Aventura com Jango.