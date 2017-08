Manobrista morto em atropelamento em frente à boate tinha se tornado pai de gêmeos

DA REDAÇÃO

O manobrista José Antônio da Silva Alves dos Santos, de 23 anos, que morreu atropelado em frente a uma casa noturna, na Avenida Isaac Póvoas, no Centro de Cuiabá, nesta segunda-feira (7), havia se tornado pai de gêmeos, recentemente.

“É um jovem de 23 anos que é recém-pai de um casal de gêmeos e teve a vida ceifada por essa conduta dolosa, irresponsável e estamos fazendo todo o procedimento para a punição do culpado”, declarou. As informações são do G1/MT