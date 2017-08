MT Fomento oferece descontos de até 90% para quem negociar débitos até o dia 11

MUTIRÃO DA CONCILIAÇÃO

DA REDAÇÃO

O Mutirão da Conciliação, que será realizado pela Desenvolve MT, antiga MT Fomento, acontecerá entre os dias 7 a 11 de agosto, das 08h às 17h, nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis.

Para os demais municípios do Estado será disponibilizada uma linha telefônica para o contato direto com os negociadores.

O cidadão que possuir débitos pré-ajuizados e ajuizados, poderá renegociar suas dívidas em condições facilitadas de descontos sobre os juros e multas.

A expectativa é que seja negociado em torno de R$ 2 milhões.

A ação é uma iniciativa da Desenvolve MT em parceria com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

O objetivo é promover renegociações tanto de dívidas não judicializadas, quanto aquelas que já estão com o processo na justiça, conta o Diretor de Finança e Gestão da Desenvolve MT, Levi Saliés Filho.

“A conciliação e um momento singular em que a Desenvolve MT, atenta os movimentos da economia do país, oportuniza aos seus clientes e aos clientes das carteiras de que é gestora, condições especiais para quitar seus débitos de forma simples, com descontos significativos”, afirma Levi.

Os inadimplentes com a Desenvolve MT podem negociar com 5% de entrada sobre o saldo devedor, parcelando em até 12 vezes sem juros ou 48 vezes com os juros do contrato. Descontos de 90% sobre os juros e multas.

Fundeic: Descontos de 30% para o pagamento à vista sobre o saldo devedor e parcelamento em até 60 meses.

Fundagro: Descontos de até 70% para pagamento à vista sobre o saldo devedor e parcelamento em até 60 meses.

Fundaval: Descontos de até 70% para pagamento à vista sobre o saldo devedor e 40% para pagamento parcelado em até três anos.

Setas: Entrada máxima de 30% sobre o saldo devedor e parcelamento em até 24x com a taxa de juros de até 1,5%.

Bemat: Créditos comerciais- Descontos de até 70% para pagamento à vista; Créditos rurais- As renegociações dos débitos poderão ser feitas em até 12 meses ou em 24 parcelas semestrais, sendo que a última parcela não poderá ultrapassar o ano de 2028.

ENDEREÇO

Cuiabá: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2368.

Telefone: (65) 3613-7900.

Rondonópolis: Rua João Pessoa, nº 1373, Centro.

Telefone: (66) 3423-1791.

Demais municípios entrar em contato pelo plantão: (65) 9 9650-2142