Polícia indicia 5 por morte de 2 fazendeiros, um advogado e um vaqueiro em MT

CRIME MACABRO

Uma investigação desenvolvida pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil com a Delegacia de Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte) foi concluída com o indiciamento de cinco pessoas envolvidas no desaparecimento e morte de dois fazendeiros, um vaqueiro e um advogado.

O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário de Mato Grosso, na terça-feira, 1 de agosto de 2017.

Pelos quatro homicídios, foram indiciados os executores M. da S. N. e T. A. F. de O., que estão presos preventivamente.

Além dos assassinatos, eles vão responder ainda por subtração de bens e veículos pertencentes às vítimas, ocultação e destruição de cadáver, falsificação de documentos e associação criminosa.

Estes últimos crimes também foram atribuídos a R. N. F., de 48 anos, E. M. S. e J. E. da G.

Os suspeitos estão envolvidos na trama que levou ao assassinato dos fazendeiros Tirço Bueno Prado e seu filho, Joneslei Bueno Prado, em 09 de maio de 2016.

As vítimas eram moradoras de Apucarana (PR) e adquiriram uma propriedade rural no município de Planalto da Serra (256 km ao Sul), denominada Fazenda “Sapopema”, localizada na estrada que liga o município a Paranatinga (373 km ao Sul).

No local, pai e filho foram mortos depois de anunciarem a venda ou arrendamento da propriedade.

O terceiro assassinato é do vaqueiro, Claudinei Pinto Maciel, de 29 anos, ocorrido no dia 13 de maio de 2016, quando ele foi à fazenda das vítimas Prado, para tentar achar uma vaca que tinha fugido da área vizinha da fazenda Sapopema.

O vaqueiro foi surpreendido e morto por um dos criminosos que havia tomado posse da fazenda.

A quarta vítima é o advogado Sílvio Ricardo Viana Moro, que foi morto no dia 18 de maio de 2016.

Seu corpo foi localizado, decapitado, no dia 19 de julho de 2016, na Estrada do Lago do Manso, nas proximidades da comunidade Bom Jardim, em Chapada dos Guimarães.

Ele foi assassinado por tomar conhecimento das mortes e não concordar com os planos dos criminosos em forjar o contrato de arrendamento da fazenda da família Prado.

A investigação do desaparecimento dos fazendeiros começou na Delegacia de Chapada dos Guimarães.

Pai e filho residiam sozinhos no imóvel rural, localizado em uma região isolada, sem sinal para comunicação via telefone.

A atividade econômica da propriedade era a pecuária e a renda obtida era devido à venda de gado.

Fazenda Sapopema. Foto Assessoria/PJC-MT

Conforme o delegado, Diego Alex Martimiano da Silva, inicialmente, a escassez de informações para identificar testemunhas foi à maior dificuldade da investigação.

”O local é de difícil acesso, ermo e tivemos dificuldade grande para identificar testemunhas desse crime extremamente complexo. Os corpos foram encontrados carbonizados e nossa maior dificuldade foi no tocante a identificação desses corpos e localização de testemunhas que pudessem ajudar na elucidação desse crime grave”, disse.

O delegado acrescentou que o crime ocorreu em duas etapas.

No primeiro momento, a organização criminosa objetiva grilar a fazenda de valor elevado, simulando o contrato de compra ou arrendamento.

Mas, os criminosos acabaram por assassinar os proprietários que ali estavam na terra.

“As vitimas moravam num local isolado e os criminosos dificilmente acharam que seriam descobertos”, concluiu. Diego.

Em meados de 2015, as vítimas, diante das dificuldades, decidiram que iram vender a fazenda ou mesmo arrendar a propriedade.

Elas anunciaram a venda ou arrendamento do imóvel rural, ocasião que conheceram o estelionatário R. N. F. e o advogado Sílvio Ricardo Viana Moro, ambos residentes em Campo Verde (131 km ao Sul).

Foto: Assessoria/PJC-MT

Os dois agiam como “corretores informais” e se colocaram à disposição de pai e filho para oferecer a propriedade e auxiliar no processo de regularização da documentação da fazenda, que ainda não estava escriturada, havendo apenas a “posse”.

Em 2016, R. N. F. e Sílvio passaram a realizar negócios de corretagem e se tornaram amigos do criminoso, M. da S. N., natural de Nobres e residente na cidade de Rondonópolis.

M. da S. N. é considerado uma pessoa de alta periculosidade, suspeito da prática de vários homicídios nas regiões de Nobres e Rondonópolis. Ele também é envolvido em “grilagem” de terras.

Grilar a fazenda da família Prado foi plano elaborado pelo estelionatário R. N. F. e o criminoso M. da S. N.

Eles iriam propor o arrendamento da propriedade e quando estivessem na posse da área, não mais efetuariam o pagamento.

Morte dos fazendeiros

Assim, no dia 9 de maio de 2016, R. N. F. levou o criminoso M. da S. N. até a fazenda Sapopema e o apresentou ao fazendeiro Tirço Prado como interessado na propriedade.

M. da S. N. começou a discutir com o senhor Prado e o filho Pradinho (Joneslei) os termos da proposta de arrendamento.

Em meio à discussão, o fazendeiro Tirço Prado deixou claro que não sairia da propriedade, que arrendaria a área, mas continuaria residindo no local.

Isso não foi aceito por M. da S. N., que diante da insistência do fazendeiro, e, de forma inesperada, sacou um revólver calibre 38 e efetuou dois disparos, atingindo Tirço Prado e Joneslei Prado, com um tiro na cabeça de pai e filho.

Após os homicídios, M. da S. N. determinou que os corpos fossem destruídos.

Os dois, M. da S. N. e R. N. F., de posse de material combustível, acenderam uma grande fogueira, deixando os corpos queimando no local. Em seguida, subtraíram a caminhonete Hilux branca das vítimas.

Na manhã seguinte, os dois suspeitos retornaram ao local do crime para realizar a “limpeza” dos restos mortais, estando presente também nesse dia, Thiago Augusto Falcão, criminoso comparsa de M. da S. N., morador de Nobres, também suspeito de vários homicídios.

Local de queima de corpos. Foto: Politec.

Os três, M. da S. N., R. N. F. e T. A. F. de O., juntaram os ossos e os poucos restos mortais que sobreviveram à fogueira, colocaram em um saco e jogaram no Rio Mata Grande, nas proximidades da fazenda.

Com a eliminação dos donos da Fazenda Sapopema, os três criminosos tomaram posse da propriedade e todo o patrimônio ali existente, entre eles 70 cabeças de gado e o maquinário agrícola.

Eles forjaram um contrato de arrendamento, como se fazendeiro Tirço Prado, realmente tivesse arrendado a propriedade a eles.

Nesse processo, o advogado Sílvio Ricardo Viana Moro foi chamado pelos criminosos para que diante de alguma necessidade os representassem.

Morte do Vaqueiro

No dia 13 de maio de 2016, T. A. F. de O., comparsa de M. da S. N., foi até a fazenda para dar início ao recolhimento do gado, quando por volta de 16h30, foi surpreendido pelo vaqueiro, Claudinei Pinto Maciel, de 29 anos.

O vaqueiro era morador de um sítio vizinho e havia ido à fazenda na tentativa de encontrar uma vaca que estava perdida.

Ele não sabia das mortes ocorridas na propriedade. A investigação apontou que seu homicídio se deu porque estava no “lugar errado, na hora errada”.

Local de queima. Foto Politec.

Ao se deparar com o vaqueiro, que, certamente, descobriria a ausência dos donos da fazenda Sapopema, T. A. F. de O. sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo no vaqueiro. A vítima caiu em frente à cerca de acesso à sede da Fazenda.

Seguindo o mesmo método, usado na eliminação dos corpos das vítimas anteriores, T. A. F. de O. fez uma grande fogueira e o corpo do vaqueiro foi carbonizado.

Na madrugada seguinte, 14 de maio de 2016, os restos mortais de Claudinei foram encontrados por seus familiares, residentes nas proximidades.

A carbonização foi quase completa e a identificação definitiva do corpo somente foi possível por meio de exame de DNA, a partir de material fornecido pelos familiares.

Roupa do advogado Silvio. Foto: Politec

Morte do Advogado

Ao tomar conhecimento das mortes ocorridas na fazenda e do plano dos criminosos, o advogado Silvio Ricardo Viana Moro não concordou e advertiu que tudo acabaria sendo descoberto pela Polícia.

Pelo fato de não confiarem mais no advogado, os criminosos, M. da S. N. e T. A. F. de O., em 18 de maio de 2016, convidaram Sílvio para irem de Campo Verde até a região de Bom Jardim, em Nobres.

Na Estrada do Manso, próximo a Bom Jardim, assassinaram o advogado.

Seu corpo foi deixado no mato, sendo encontrado, dois meses depois, no dia 19 de julho de 2016. A vítima foi decapitada para dificultar a identificação.

Crime complexo

Delegado Luiz Henrique de Oliveira. Foto: Assessoria/PJC-MT

O delegado Luiz Henrique de Oliveira, Coordenador de Inteligência da Polícia Civil, destacou a complexidade da investigação e os esforços de todos, polícia e perícia, nos esclarecimentos dos crimes, em resposta a angústia das famílias.

“Apesar de toda complexidade dessa investigação foi possível estabelecer com segurança a materialidade dos crimes investigados, possibilitando trazer à tona a verdade dos fatos, fornecendo aos familiares dessas quatro vítimas uma resposta segura sobre a ocorrência dos crimes, todos hediondos, e sua autoria”, afirmou.

Além da Diretoria de Inteligência e da Delegacia de Chapada dos Guimarães, participaram do trabalho operacional as Delegacias de Nobres, Campo Verde e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) teve papel relevante na confirmação da identidade das vítimas e provas que levaram a responsabilização dos autores e envolvidos.