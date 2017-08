Governo emite nota e lamenta morte de jornalista fundador do sindicato dos radialistas

LUTO NO JORNALISMO

DA REDAÇÃO

O Gabinete de Comunicação do Governo de Mato Grosso lamenta a morte do jornalista e radialista, Glaucus Samuel Levy, na madrugada de quarta-feira (09.08), em Cuiabá. O secretário de Comunicação do Estado, Kleber Lima, recebeu com pesar a notícia do falecimento do colega e externou condolências à família do jornalista.

“Perdemos um grande companheiro, que contribuiu muito para a história da comunicação e do radialismo do nosso Estado. Meus sentimentos à toda família”, declarou o secretário.

Glaucus tinha 86 anos e era natural do Rio de Janeiro. Ele foi fundador do Sindicado dos Radialistas em Mato Grosso, e atuou em diversos veículos da imprensa, como extinta rede Tupi e na Rádio Globo.

Depois se mudou para São Paulo, onde atuou como redator chefe do Jornal Falado, na TV Record, na Rádio e TV Excelsior, em seguida, veio para Mato Grosso. Aqui, trabalhou na Rádio A Voz do Oeste, Rádio Difusora e no Jornal Diário de Cuiabá.

O radialista faleceu em decorrência de um câncer de próstata e pneumonia. Em 2014, ele foi um dos profissionais homenageados no Seminário do Rádio em Cuiabá. Glaucus era viúvo e deixou quatro filhos.