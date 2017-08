Dor cervical, o que pode ser?

MARCEL YAMADA

A dor na região cervical, também chamada de torcicolo ou cervicalgia, é bastante comum.

Na grande maioria dos casos, a dor é auto limitada com duração de dias ou de 1 a 2 semanas, com boa resolução do quadro.

A causa mais comum da dor cervical é a contratura do músculo ‘trapézio’. Este músculo se estende da nuca, ombros, até início da coluna torácica, podendo ter dor associada nestas regiões.

Postura inadequada, tensão muscular, estresse físico ou emocional podem ser algumas das causas da contratura muscular.

Medidas como sentar corretamente, usar computador de forma ergonômica ou até escolha de um travesseiro adequado são medidas simples para correção da postura.

Outra causa menos comum são as alterações degenerativas da coluna cervical, como hérnia de disco, estenose do canal cervical ou degeneração facetaria.

A hérnia de disco cervical se refere à compressão da raiz por um fragmento de disco. O paciente tem dor cervical com irradiação para um ou ambos os braços.

Na grande maioria dos casos, o tratamento conservador tem alto índice de sucesso, chegando a 95% de resolubilidade.

Nos casos de refratariedade ao tratamento conservador ou perda de força, a cirurgia é uma opção, podendo hoje ser realizada por procedimentos pouco invasivos.

Já a estenose do canal cervical é uma condição mais grave em que há compressão da medula cervical.

Os sintomas iniciais são perda da coordenação das mãos com dificuldade de abotoar camiseta, escrever e queda de objetos leves. Com a progressão da doença, há comprometimento também das pernas com dificuldade para andar e perda de equilíbrio.

O tratamento varia desde fisioterapia para casos leves ou até cirurgia quando há compressão medular. Praticar atividades físicas, não fumar, manter peso adequado e ter a mente saudável são recomendações para manter a saúde da sua coluna em dia.

Dr. Marcel Yamada

Médico especializado em neurocirurgia pela USP de Ribeirão Preto.

Diretor da clínica Yamada e atua em Cuiabá sob o CRM 8470.