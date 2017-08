Barraco no Facebook: servidora e primeira-dama batem boca por causa de licença maternidade

É BEM MT

DA REDAÇÃO

Um barraco entre uma servidora do município de Diamantino (182 Km de Cuiabá) e a primeira-dama da cidade viralizou nas mídias sociais.

A confusão começou porque a servidora, identificada como M. C., teve a sua licença maternidade cortada, segundo ela, pela atual administração do município em 50%.

De acordo com a servidora, o município teria passado por cima da Constituição.

Ela alegou até que por causa da situação teve problemas em amamentar a criança, já que o leite materno havia ‘secado’.

No post feito no Facebook, a servidora, porém, disse que o mesmo não aconteceu com a primeira-dama do município.

Assim que teve conhecimento do desabafo da funcionária pública, a primeira-dama rebateu.

VEJA OS POSTS ABAIXO: