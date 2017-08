Criador da UFMT, ex-governador Pedro Pedrossian morre aos 89 anos em MS

LUTO NA POLÍTICA

Morreu na madrugada desta terça-feira (22), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o ex-governador Pedro Pedrossian. A informação é do site Campo Grande News.

Segundo o neto de Pedrossian, o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, o avô estava em casa quando morreu. “Morreu dormindo, sem sofrimento”.

Pedro Neto ainda disse ao site Campo Grande News que o ex-governador estava bem de saúde, “na medida do possível”. “Ele teve uma insuficiência respiratória ontem [segunda-feira], mas foi medicado e estava bem”.

Ainda de acordo com a reportagem, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul informou da morte com pesar e e disse que o velório será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, ainda pela manhã.

O horário do início da solenidade de despedida do ex-governador ainda não está confirmado.

À tarde, segundo Pedro Neto, o sepultamento será no cemitério Parque das Primaveras, também na capital de MS.

História – Pedro Pedrossian nasceu em 13 de agosto de 1928.

Filho de João Pedro Pedrossian e Rosa Pedrossian, ambos de origem armênia, formou-se em engenharia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo.

Pedrossian foi governador de Mato Grosso no período de 1966 a 1971, antes que o estado fosse dividido.

Eleito senador em 1978, renunciou ao mandato em 1980 para assumir o cargo governador nomeado do estado de Mato Grosso do Sul em 7 de novembro daquele ano.

Em 15 de março de 1991 assumiu novamente o cargo de governador sul-mato-grossense — eleito em pleito direto ocorrido em 1990.

Permaneceu no posto até 1º de janeiro de 1995. Foi candidato a governador em 1998 e a senador em 2002 sem sucesso.

Teve passagens pelos seguintes partidos: PSD, ARENA, PDS, PTB, PDT, PST, PMDB e atualmente PMN.

Foi condecorado com a medalha do Pacificador, do Exército Brasileiro, e com a Ordem do Mérito Aeronáutico.

Em suas administrações foram criadas a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sediada em Cuiabá, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), sediada em Dourados, e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com sede em Campo Grande.