Ministério Público do Estado pede 30 anos de condenação para empresário dono de buffet

OPERAÇÃO RÊMORA

DA REDAÇÃO/COM DIÁRIO DE CUIABÁ

O Ministério Público Estadual (MPE) requereu a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, a condenação do empresário Alan Malouf em mais de 30 anos de cadeia pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva por conta do favorecimento de dinheiro desviado da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) mediante fraudes em licitação para beneficiar empreiteiras em obras destinadas a reforma e construção de unidades escolares.

O pedido assinado pelos promotores de Justiça que compõem o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) foi anexado no dia 3 de agosto nos autos da ação penal relativa a Operação Grão Vizir, que é desdobramento da Operação Rêmora deflagrada em maio do ano passado.

Com relação ao réu, Edézio Ferreira da Silva, que é engenheiro eletricista, foi requerida a condenação por organização criminosa.

A ação penal derivada da Operação Rêmora se deu com base nas declarações do empresário Giovani Guizardi, um dos donos da Dínamo Construtora Ltda, no termo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público e confirmado em interrogatório conduzido pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda.

Guizardi deu detalhes do esquema criminoso e afirmou que as fraudes foram montadas em conjunto com o empresário Alan Malouf.

Conforme Guizardi, o objetivo do esquema era recuperar o investimento de R$ 10 milhões que Alan Malouf doado, via caixa dois, para a campanha do governador Pedro Taques (PSDB), nas eleições de 2014. O tucano nega veementemente a acusação.

Alan Malouf é acusado de integrar organização criminosa e de ter praticado corrupção passiva por 19 vezes.

Já Edezio Ferreira foi denunciado por, em tese, integrar a organização que atuava na Seduc.

De acordo com a denúncia, além de ter alugado uma sala para as reuniões do delator Giovani Guizardi, o engenheiro fazia o levantamento dos valores que os empresários tinham a receber da secretaria, no intuito de auxiliá-lo na cobrança de propina.

Por outro lado, como o empresário citou o governador Pedro Taques e o deputado federal Nilson Leitão, ambos do PSDB, como beneficiários do esquema de corrupção, os promotores de Justiça requereram o compartilhamento de provas com a Procuradoria Geral da República.

Isso porque governador e deputado federal gozam de foro por prerrogativa de função na esfera criminal no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do Diário de Cuiabá

OUTRO LADO

O Governo do Estado, por meio do Gcom, divulgou nota pública sobre o pedido de compartilhamento de provas colhidas pelo MPE à Procuradoria Geral da República, aonde o empresário Alan Malouf cita o governador Pedro Taques.

VEJA ABAIXO, NA ÍNTEGRA:

Acerca do pedido do Ministério Público de Mato Grosso de compartilhamento de provas da Operação Rêmora com a Procuradoria-Geral da República, o Governo de Mato Grosso vem a público esclarecer o que segue:

01) O governador Pedro Taques nega enfaticamente as afirmações levianas e absurdas do investigado Alan Malouf sobre a fantasiosa existência de valores não contabilizados (o chamado “caixa dois”) na campanha de 2014, e reitera que todas as movimentações financeiras do referido pleito eleitoral encontram-se devidamente registradas na Prestação de Contas do PDT, partido pelo qual Pedro Taques disputou aquelas eleições – inclusive as despesas ainda não pagas – sendo que a prestação de contas da campanha foi aprovada sem ressalvas pela Justiça Eleitoral.

02) O governador afirma, ainda, que Alan Malouf jamais exerceu qualquer cargo ou delegação na arrecadação de fundos eleitorais, e que todas as doações, de pessoas físicas ou jurídicas (na época, permitidas) foram devidamente registradas. Portanto, caso haja qualquer valor que eventualmente tenha sido movimento pelo investigado e que não esteja contabilizado, não foi utilizado na campanha, cabendo apenas e tão somente ao investigado esclarecer origem e destino dos valores por ele mencionados.

03) O governador classifica as declarações do investigando como uma tentativa sórdida e mentirosa de envolvê-lo em ações criminosas das quais jamais teve conhecimento, tampouco delas deu ordem ou participou. Lamenta, ainda, que o investigado tente envolvê-lo nos atos ilegais, contrariando todos os demais depoimentos já prestados nessa investigação – com o claro propósito de desviar o foco das acusações que pesam contra si -, e informa que constituiu advogados para atuar no processo judicial e garantir que a verdade prevaleça. E a verdade é uma só: Pedro Taques tem uma vida de luta contra a corrupção e os corruptos, já tento enfrentado e desmantelado inúmeras quadrilhas que agiam no Estado e no país, e jamais compactuaria com qualquer ato ilegal, especialmente relacionado a desvios de recursos públicos.

04) O governador Pedro Taques já prestou, no dia 04 de maio de 2017, informações à Procuradoria Geral da República sobre a mesma Operação, apontando os equívocos do depoimento do empresário Alan Malouf, já narrados acima, e restabelecendo a verdade dos fatos.

05) Por fim, o Governo do Estado esclarece que, embora o investigado tenha mantido relacionamento social com Pedro Taques, suas empresas jamais venceram qualquer licitação ou contrato na administração estadual a partir de 01 de janeiro de 2015, uma vez que o governador, por estrita obediência às leis, nunca interferiu e jamais interferirá em qualquer processo de aquisição ou licitação no âmbito do Governo do Estado ou em qualquer outro Governo.

Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2017.