Moradores de bairro de Cuiabá dizem estar preocupados com chegada de novos vizinhos

PICO DO AMOR

DA REDAÇÃO

Moradores do bairro Pico do Amor, em Cuiabá, estão preocupados com a ocupação de uma casa que está sendo doada para abrigar os ex-moradores da ‘Ilha da Banana’, que foi demolida recentemente pelo Governo, na região do Morro da Luz.

Segundo informações, um agente político é quem está articulando o abrigo na referida casa.

Para o presidente do bairro, a situação é preocupante. Ele vê a formação de uma nova ‘Ilha da Banana’ no local.