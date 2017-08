Silval diz que fez acordo para Taques não investigar passado; governador nega

DA REDAÇÃO

Reportagem divulgada no MTTV Segunda Edição, desta terça-feira (22), diz que Silval Barbosa (PMDB) e o governador Pedro Taques (PSDB) teriam feito, nos bastidores, um acordo na campanha de 2014, visando a campanha do tucano, à época no PDT.

A informação consta na delação premiada de Silval Barbosa homologada pelo Supremo Tribunal Federal.

Segundo a TVCA, o ex-governador teria sido orientado pelo então candidato ao senado Blairo Maggi (PP), hoje ministro da Agricultura, e pelo prefeito de Cuiabá, à época, Mauro Mendes (PSB), para que o peemedebista se aproximasse de Taques, candidato a Governo do Estado.

De acordo com a regportagem, Blairo Maggi negou ter participado de qualquer reunião política com Silval Barbosa, Mauro Mendes e Pedro Taques.

O ex-prefeito de Cuiabá, segundo a TVCA, não conseguiu ser localizado pela reportagem do MTTV.

De acordo com a delação de Silval, a proposta era simples, mas muito importante para os interesses dos dois, Silval e Taques.

O ex-governador não deveria investir na campanha de Lúdio Cabral (PT), adversário de Taques na disputa e candidato do grupo político de Silval.

Na delação homologada pelo STF, Silval disse que concordou com a proposta, mas exigiu que Taques assumisse esse compromisso de não investigá-lo. Segundo a reportagem, Silval participou de uma reunião na casa de Mauro Mendes com a participação de Blairo Maggi e de Pedro Taques.

Ainda segundo Silval, nessa reunião, Taques teria reforçado que se ele não investisse na campanha de Lúdio, não iria ficar remexendo nos erros cometidos nas gestões anteriores, caso fosse eleito.