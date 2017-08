Imagens mostram cenário de horror aonde mãe e filha foram assassinadas em Cuiabá

CRIME BÁRBADO

MATO GROSSO MAIS

Imagens mostram a casa aonde mãe e filha, Adriana Aparecida Siqueira, de 41 anos, e Andresa Maria Vilharga de Siqueira Campos, de 19 anos, respectivamente, foram assassinadas a facadas e marteladas por Jhony Marcondes, de 41 anos, companheiro de Adriana.

As imagens feitas pela equipe de reportagem do SBT Comunidade, com Exclusividade, mostram marcas de sangue nos quartos das vítimas (ver vídeo abaixo).

A irmã de Adriana, em entrevista ao repórter Eder Pereira, diz que a irmã sabia que o companheiro já tinha várias passagens pela polícia e disse que o relacionamento entre eles era uma ‘tragédia anunciada’.

A reportagem completa sobre o duplo homicídio vai ao ar no SBT Comunidade, desta quarta-feira (23), a partir das 11 horas.

O bárbaro crime aconteceu na manhã desta terça-feira (22), no CPA II, em Cuiabá.

Jhony Marcondes foi preso em flagrante por policiais militares, no bairro Pedregal, em Cuiabá, pouco após cometer o crime.

O suspeito, segundo a PM, já tem 13 passagens pela polícia entre os anos de 1997 a 2017, por 6 ameaças, 2 lesões corporais, um tráfico, dois homicídios, um roubo e um estupro.

As vítimas eram irmã e sobrinha do investigador de polícia, João Bosco de Siqueira Junior, lotado na Academia de Polícia (Acadepol).

A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) foi acionada por volta das 08h20 para atender a ocorrência de duplo homicídio, no bairro CPA-II.

No local, os policiais encontraram as vítimas em óbito, com ferimentos provocados por um martelo e um canivete.

De acordo com informações, o casal possuía um relacionamento conturbado e tinha medidas protetivas em desfavor do seu companheiro.

O suspeito foi localizado após policiais militares receberem informações de que o autor do duplo homicídio estava com usuários de drogas, no bairro Pedregal.

O acusado foi detido e encaminhado a DHPP, onde foi interrogado pelo delegado Rogério Malacarne e autuado em flagrante pelo crime de duplo homicídio qualificado pelo motivo fútil e contra mulher por razões de condições do sexo feminino (feminicídio).