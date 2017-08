ACORDO EM 2014

MATO GROSSO MAIS

O deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB) disse, na manhã desta quarta-feira (23), no saguão da Assembleia Legislativa, em Cuiabá, que a delação feita pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) deve provocar “fortes emoções” com a sua divulgação ‘fatiada’ na imprensa, já que o documento contém 21 anexos.

O parlamentar, que inaugurou o primeiro capítulo da delação do ex-governador, comentou que não acredita que o governador Pedro Taques (PSDB) tenha feito algum acordo com o Silval na eleição de 2014, quando o tucano foi eleito pelo PDT.

De acordo com a delação de Silval, a proposta era simples, mas muito importante para os interesses dos dois, Silval e Taques.

O ex-governador não deveria investir na campanha de Lúdio Cabral (PT), adversário de Taques na disputa e candidato do grupo político de Silval.

Na delação homologada pelo STF, Silval disse que concordou com a proposta, mas exigiu que Taques assumisse esse compromisso de não investigá-lo. Silval participou de uma reunião na casa do então prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), com a participação do então candidato ao senado Blairo Maggi e de Pedro Taques.

Romoaldo se baseia na forma como Pedro Taques começou sua administração, em janeiro de 2015, de forma dura e implacável contra a gestão anterior.

“A postura do governador Pedro Taques, no início do Governo, foi muito dura em relação ao Governo anterior. É difícil acreditar que o governador eleito tenha feito um acordo financeiro. O Governo bateu duro no Governo anterior, perseguindo, denunciando. Eu não acredito que alguém que faça esse tipo de acordo tome essa postura. A gente vai esperar o resultado da Justiça”, observou.

Romoaldo Júnior acredita que Silval Barbosa teve essa postura em citar várias pessoas em sua delação por ter sido abandonado nos quase dois anos que ficou preso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

“Uma pessoa que passa 21 meses preso, que foi governador de Mato Grosso, que passa a faixa para o sucessor, ele não espera ser preso, sem uma condenação. Silval sofreu muito na cadeia, e eu tenho certeza que ele sentiu abandonado, não só por mim, mas por muitos deputados que apoiaram, pelos senadores, pelos deputados federais, por membros do PMDB, e quando a pessoa sai e fala: eu não quero voltar mais lá. E aí coloca todo mundo no mesmo saco”, disse.

Segundo Romoaldo, a delação de Silval deve atingir Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa. “Vocês que são da imprensa terão fortes emoções nos próximos dias”.