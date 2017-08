Emanuel Pinheiro nega receber mensalinho e se coloca à disposição da Justiça

DELAÇÃO DO EX-GOVERNADOR

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), negou que recebeu ‘mensalinho’ ou dinheiro ilícito de Silval Barbosa (PMDB) para apoiar o Governo do ex-chefe do executivo Estadual. A entrevista foi dada ao jornal Folha de São Paulo, edição desta quinta-feira (24), aonde o ex-governador revela na delação premiada que o prefeito foi beneficiado durante seu mandato. Em nota ao jornal, Pinheiro afirmou que “refuta toda e qualquer ilação que possa ter sido alegada com intenção de enredá-lo nas supostas práticas criminosas que teriam sido admitidas numa possível delação”. O prefeito disse também que desconhece citação de seu nome em delações. Emanuel Pinheiro destacou que reitera sua absoluta confiança na Justiça e se colocou à disposição “para a elucidação dos fatos”.

Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), aparece em um vídeo recebendo dinheiro vivo na época em que foi deputado estadual no Mato Grosso.

Ele exerceu o cargo de 2010 a 2014 e foi reeleito novamente deputado, quando deixou a Assembleia Legislativa para assumir a prefeitura em janeiro deste ano.

O material integra a delação premiada do ex-governador do Estado Silval Barbosa (PMDB), descrita como “monstruosa” pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, que homologou o acordo neste mês.

O conteúdo do acordo está mantido sob sigilo mesmo após sua validação pelo STF.

A entrega para Pinheiro teria sido feita por Sílvio César Corrêa Araújo, ex-chefe de gabinete de Barbosa e seu braço direito no governo.

Araújo, que assim como Barbosa chegou a ser preso, também fez acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Hoje ele cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Com Folha de São Paulo.