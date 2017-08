Vídeo mostra Ford Fiesta pegando fogo na Avenida do CPA; trânsito fica lento

PANE ELÉTRICA

MATO GROSSO MAIS

Um Ford Fiesta pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (24), na Avenida do CPA, sentido bairro/Centro, em frente da lateral do prédio da Secretaria de Fazenda do Estado, tendo do outro lado o Shopping Pantanal.

Por causa do incidente, o trânsito é lento nesse ponto da Rubens de Mendonça.

Uma pane elétrica é a provável causa do incêndio no veículo. Não há informações sobre feridos.