DELAÇÃO MONSTRUOSA

MATO GROSSO MAIS

A prefeita de Juara, Luciane Bezerra (PSB), negou que o dinheiro que ela recebeu no gabinete do ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, Sílvio Corrêa, seja de propina, na época em que era deputada estadual.

Bezerra disse, em entrevista ao jornalista Paulo Coelho, da Rádio Capital FM, na manhã desta sexta-feira (25), que o dinheiro seria um pagamento de uma dívida de campanha que Silval teria contraído com ela.

Luciane Bezerra não quis revelar o valor recebido, atribuindo orientação de advogados, já que a delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) corre em segredo de Justiça.

Luciane também se defendeu atacando o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) a quem chamou de bandido.

Ela disse que deve esclarecer o fato no momento certo na Justiça.

O vídeo em que Luciane Bezerra aparece foi mostrado na noite desta quinta-feira pelo Jornal Nacional, da Rede Globo.

Além da prefeita, outros políticos também aparecem recebendo o dinheiro, entre eles, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), na época deputado estadual, o deputado federal Ezequiel Fonseca (PP), também deputado estadual no período, Hermínio Barreto (PR), hoje ex-deputado estadual, Alexandre César (PT), hoje procurador do Estado, e deputado estadual no período em que Silval Barbosa foi governador do Estado.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se manifestou assim que tomou conhecimento da reportagem divulgada pelo Jornal Nacional.

No Facebook, Pinheiro disse que recebeu a notícia com surpresa e indignação.

O prefeito comentou que ainda não teve acesso ao conteúdo da delação de Silval Barbosa, e que por isso, não vai emitir comentários por orientações dos seus advogados.