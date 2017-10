OPERAÇÃO ESDRAS

A defesa do ex-secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Elizandro Jarbas, entrou com pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta sexta-feira (6).

O advogado Saulo Rondon Gahyva, que patrocina a defesa de Jarbas, quem impetrou o pedido de liberdade junto ao STJ.

O HC já se encontra com o relator dos grampos ilegais no Estado, ministro Ribeiro Dantas, que quem deve decidir se mantém preso ou não o ex-secretário de Segurança Pública.

Rogers Jarbas está preso no Centro de Custódia de Cuiabá por determinação do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando de Almeida Perri, relator dos caso dos grampos ilegais.

O ex-secretário teve a prisão preventiva decretada na última quarta-feira (27/09), quando juntamente com ele também foram presos o ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques, o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Coronel Airton Siqueira Júnior, o ex-secretário da Casa Militar, Evandro Lesco, o sargento PM João Ricardo Soler, o major Michel Ferronato, a mulher de Evandro Lesco, Helen Dias Lesco e J. M. da S.

Segundo Orlando de Almeida Perri, em sua decisão, todos os investigados contribuíram de alguma forma para prejudicar o andamento das investigações sobre os grampos ilegais, popularmente chamada de Grampolândia Pantaneira.

Na decisão que determinou a prisão preventiva do secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, o desembargador Orlando de Almeida Perri, diz que o gestor ainda possuía influência sobre a classe de delegados.

Rogers Jarbas entrou no Governo do Estado como presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) e no dia 29 de março do ano passado, ele passou a assumir o comando da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Rogers assumiu a vaga aberta após a saída do promotor Fábio Galindo, devido à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que impediu promotores de exercerem cargos no Poder Executivo.

Galindo até então havia substituído o promotor Mauro Zaque, que era o secretário de Segurança Pública no início da gestão tucana, mas acabou deixando o Governo no final de 2015.

Zaque é o autor da denúncia da existência de grampos ilegais feitos a partir do âmbito da Polícia Militar.