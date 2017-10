Controladoria-Geral do Estado pede compartilhamento de delações a Luiz Fux

DELAÇÃO MONSTRUOSA

DIÁRIO DE CUIABÁ

O controlador-geral do Estado, Ciro Rodolpho Gonçalves, entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar o compartilhamento das delações do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), de seus familiares e do ex-chefe de gabinete Sílvio César Corrêa, para adotar medidas administrativas em relação aos crimes e ilegalidades confessadas pelo ex-chefe do Palácio Paiaguás.

“A par de cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Excelência para, com objetivo de cumprimento das atribuições institucionais, nas respectivas e exigíveis apurações na seara administrativa, solicitar o compartilhamento de provas e documentos que compõe o Acordo de Colaboração Premiada, devidamente homologado, formado por Silval da Cunha Barbosa, ex Governador do Estado de Mato Grosso e demais colaboradores (PET 0007085), com este Órgão Superior de Controle Interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.”, diz trecho do ofício encaminhado ao ministro Luiz Fux, relator do caso.

Para o controlador-geral, o conteúdo dessas delações serão fundamentais para que o governo do Estado realize ações para punir todos os envolvidos nas irregularidades apresentadas.

“Todas as medidas que estão sendo tomadas pelo STF estão na esfera criminal. Mas administrativamente nós temos um longo trabalho para se fazer. E essa delação só irá complementar o resultado nosso trabalho de auditoria que foi feito nesses últimos três anos”, explicou Ciro.

“Essas providências deverão ser tomadas de maneira enérgica de acordo com a lei anticorrupção que temos em nosso Estado. Não só os agentes públicos, mas as empresas que se envolveram nisso também deve ser responsabilizada de acordo com a lei anticorrupção”, complementou.

De acordo com o levantamento da CGE, mais de R$ 1 bilhão foram desviados dos cofres públicos no governo de Silval Barbosa (PMDB).

Ciro Rodolpho afirmou que o órgão auditou R$ 5 bilhões em contratos do Poder Executivo e disse que pelo menos 20% deles (R$ 1 bilhão) “deveriam voltar aos cofres públicos”. “Em janeiro de 2015, por determinação do governador Pedro Taques, a CGE realizou várias auditorias nos contratos da gestão Silval Barbosa. Auditamos R$ 5 bilhões em contratos públicos. Nos primeiros 4 meses se chegou a um número assustador: R$ 1 bilhão deveria voltar aos cofres públicos”, disse ele.

As delações de Silval Barbosa, de seus familiares e de Silvio Corrêa foram homologadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, no início de agosto. Os dois que estavam quase dois anos no Centro de Custódia da Capital (CCC), tiveram a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar no dia 13 de junho.

Por conta das informações a Polícia Federal deflagrou a 12ª Fase da Operação Ararath, denominada “Malebolge”. Durante a operação, cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) foram afastados do cargo. Os prefeitos Emanuel Pinheiro e Luciane Bezerra (PSB) de Juara sofreram busca e apreensão, assim com oito deputados estadual, um federal, além do ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP).