Duas professoras e um homem morrem em acidente frontal entre carro e caminhão em MT

TRAGÉDIA NA BR-163

DA REDAÇÃO

Duas mulheres, que seriam professoras do IFMT, e um homem morreram na manhã deste sábado (7) em um acidente envolvendo um Reunalt Sandero, com placas de Cuiabá, e um caminhão de Rondonópolis, na entrada do município de Sinop (500 km de Cuiabá).

De acordo com Rota Oeste, concessionária que administra a BR-163, três passageiros do primeiro carro, sendo duas mulheres e um homem morreram no local.

As identidades deles ainda não foram informadas. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Segundo Rota Oeste, possivelmente ocorreu uma colisão frontal. Foi feito o resgate das vítimas e a remoção dos veículos da pista.

O tráfego no local foi interditado por volta das 7h para o trabalho da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que apontará as circunstâncias de como ocorreu o acidente.

Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento dos familiares. Com informações do Só Notícias.

NOTA DO IFMT

O IFMT Campus Sorriso informa, com pesar, o falecimento das professoras Mariele Cunha de Miranda e Ruthy Meyre Costa Fonceca, bem como de Elder Luiz Almeida, marido da professora Ruthy, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na manhã de sábado (07/10) no município de Sinop-MT.

Mariele era Engenheira Florestal, e Ruthy era Engenheira Ambiental. As duas professoras tinham mestrado em Ciências Florestais e Ambientais e lecionavam para cursos técnicos e superiores do IFMT desde 2013.

O Campus Sorriso lamenta profundamente a perda dessas profissionais, que foram exemplares em suas atuações, promovendo com excelência o ensino, a pesquisa e a extensão. A unidade estende suas condolências às famílias das servidoras.