Governo entrega quase mil casas em menos de 10 dias

O Governo de Mato Grosso tem ampliado os investimentos em habitação.

Em menos de dez dias já foram entregues, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT), 990 unidades habitacionais em dois municípios.

Os números correspondem às entregas dos residenciais Guterres I e II, em Primavera do Leste (distante 245 quilômetros de Cuiabá), e do conjunto habitacional Walter Fidélis, em Cáceres (longe 220 quilômetros da Capital).

São aproximadamente 4 mil pessoas beneficiadas. Os empreendimentos contaram com cerca de R$ 62 milhões de investimentos dos governos Federal e Estadual.

Os moradores de Primavera receberam a casa própria no dia 25 de setembro. Já as 490 famílias cacerenses tiveram as chaves da nova moradia nesta quinta-feira (05.10).

O residencial Walter Fidélis, localizado no bairro Vila Real, teve as obras paralisadas por sete anos devido a falhas no projeto inicial.

O retorno dos trabalhos só foi possível após gestão do secretário das Cidades, Wilson Santos, junto à Caixa Econômica Federal e a empresa Sisan Engenharia, o que pôs fim às pendências existentes.

Wilson explicou que os investimentos em habitação tem sido uma das prioridades do Governo de Mato Grosso.

Conforme Santos, até o final da gestão Pedro Taques deverão ser entregues 10 mil unidades habitacionais, distribuídas em 99 municípios do estado.

“Por determinação do governador Pedro Taques, nós estamos priorizando o setor de habitação na Secid. As obras com ritmo lento ou paralisadas estão ganhando força e sendo entregues à população. Estamos entregando uma casa digna para famílias que realmente precisam. Parabéns a todos os beneficiários e que sejam muito felizes”, disparou Wilson.

A dona de casa Bianca Garcia de Jesus, 45 anos, é uma das beneficiárias com a nova moradia. Ela conta que vivia de aluguel com o esposo e chegou a gastar 40% da renda para cumprir com esse compromisso.

Apesar da demora, Bianca disse aguardou confiante a entrega da residência e que se sentirá realizada quando efetuar a mudança para a nova casa.

“É um alívio muito grande saber que irei sair do aluguel. Vou pagar R$ 88,00 em uma casa que será minha para vida toda. A sensação hoje é de muita felicidade, tanta que nem sei explicar. É a realização do nosso sonho”, comemorou.

Quem também recebeu uma casa novinha foi o senhor Orlando José de Souza, 57 anos, que aguardou ansioso a entrega das chaves.

“Esperei muito por esse momento. Todos os dias pedia a Deus para que esse dia chegasse. Estou muito feliz por finalmente poder entrar na minha casa e dar uma moradia melhor para os meus filhos e esposa. Foi a melhor coisa que me aconteceu esse ano”, comemorou.

Para o prefeito Francis Maris ver o sonho das pessoas sendo realizado é um momento ímpar na sua gestão. Ele agradeceu os investimentos do Governo de Mato Grosso e Governo Federal no setor de habitação, em Cáceres e disse que quer continuar com essas parcerias que beneficiam a população mais carente.

“Todos que receberam essas casas hoje são merecedores. Espero que possamos realizar muito mais sonhos como esses. Parabéns ao governador Pedro Taques e ao secretário Wilson Santos, que se empenharam para destravar essa obra. Meu desejo é que essas famílias sejam muito felizes”, disse.

Também presente na cerimônia de entrega das chaves, o superintendente regional da Caixa, Moacyr do Espírito Santo se diz satisfeito com os resultados das parcerias.

“Quando trabalhamos juntos governo federal, estadual e municipal o resultado é sempre excelente. Hoje estamos realizando sonhos de muitas famílias. Estamos entregando moradias confortáveis com área de lazer e que irá mudar a vida dessas pessoas”, disse.

Moradias

Os empreendimentos entregues fazem parte do programa federal “Minha Casa, Minha Vida, Faixa I”, voltado a famílias com renda de até R$ 1,8 mil, que pagaram parcelas entre R$ 80 a R$ 270 mensais.

Cada residência possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, sendo todas adaptadas para pessoas com deficiência. São 3.960 pessoas contempladas.

Os complexos habitacionais também possuem espaço de lazer para crianças com parquinho e uma quadra poliesportiva.

Além de uma academia ao ar livre.